Ученые: Толерантность к алкоголю зависит от времени года 1 22.05.2025, 18:40

Исследователи предположили, почему летом быстрее пьянеют.

Толерантность к алкоголю, эффективность лекарств и обмен углеводов у человека могут меняться в зависимости от времени года. К таким выводам пришли исследователи из Университета Нагоя в Японии. Ученые исследовали 54 тыс. генов в 80 тканях у макак-резусов.

Ученые обнаружили сезонные колебания активности ферментов CYP2D6 и CYP2C19, которые отвечают за метаболизм почти четверти всех популярных лекарств. Это означает, что эффективность лечения при таких заболеваниях, как рак, диабет, депрессия или высокое давление, может зависеть от сезона. Ученые считают, что при назначении лекарств стоит учитывать время года — это может улучшить подход к индивидуальному лечению.

Эксперименты показали, что мыши, выращенные в зимних условиях, быстрее восстанавливались после опьянения. Исследователи предположили, что летом организм становится более чувствительным к алкоголю. Они также связывают это с ростом числа госпитализаций от алкогольной интоксикации в летний период.

Кроме того, в исследовании выявлены половые различия в сезонных изменениях обмена веществ: у самок в зимне-весенний период активизировались гены, отвечающие за усвоение углеводов. Это может объяснить тенденцию к увеличению массы тела в холодное время года.

Авторы считают, что их выводы говорят о необходимости учитывать биологические ритмы при лечении и профилактике болезней.

В апреле ученые из Университета Эксетера зафиксировали на видео, как дикие шимпанзе в Гвинее-Бисау поедают плоды с содержанием этанола и делятся ими. Камеры наблюдения в национальном парке «Кантаньес» сняли, как приматы едят ферментированные плоды хлебного дерева с уровнем алкоголя до 0,61%. Это может говорить о регулярном потреблении этанола, поскольку фрукты составляют значительную часть их рациона.

Исследователи считают, что такое поведение может быть ранней формой совместного употребления пищи — аналога «застолья», характерного для человека. Дележка еды у шимпанзе редка, а потому наблюдение за подобными эпизодами может пролить свет на возможные эволюционные корни ритуалов совместного приема алкоголя и укрепления социальных связей.

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