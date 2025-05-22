Каллас призвала Сербию сделать «стратегический выбор» между Западом и Востоком 2 22.05.2025, 18:54

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Глава европейской дипломатии совершила визит в Белград.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути.

Об этом она заявила во время своего визита в Белград, передает AP.

Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве рядом с Владимиром Путиным, несмотря на предупреждение со стороны ЕС. Брюссель решительно осудил этот поступок как подрывающий евроинтеграционные устремления Сербии.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит отстаивать», – сказала Кая Каллас

Она подтвердила, что обсудила с Вучичем его участие в параде, заявив: «Я высказала свое очень четкое мнение. Не понимаю, почему нужно стоять рядом с человеком, который ведет ужасную войну в Украине».

Президент Вучич пояснил, что участие в параде было проявлением традиционной дружбы с Россией, которую он считает славянским и православным союзником. При этом он подтвердил стремление к вступлению в ЕС.

«Из моих бесед с сербским политическим руководством понятно, что членство в ЕС остается стратегической целью. Однако я хочу подчеркнуть, что нам нужно видеть действия, которые подтверждают и подкрепляют эти слова», – сказала Каллас.

Она отметила, что для реального продвижения к членству в ЕС необходимы конкретные действия – в частности, реформы, свобода СМИ, борьба с коррупцией и избирательная реформа. Она также встретилась с участниками протестов, которые требуют демократических перемен.

Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а компании «Газпром» и «Газпромнефть» также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS. Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово. Зато Сербия последовательно отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России.

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