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Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет

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  • 22.05.2025, 19:03
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Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет

К 2040 году.

Парламент Дании утвердил план поэтапного повышения пенсионного возраста — к 2040 году он достигнет 70 лет. Об этом сообщает новостной портал The Local Denmark.

Изменения коснутся тех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас датчане выходят на пенсию в 67 лет, в 2030 году порог поднимется до 68 лет, в 2035 — до 69, а еще через пять лет — до 70.

Такая система действует с 2006 года и автоматически привязана к росту продолжительности жизни: пенсионный возраст должен расти на один год каждые пять лет.

«Мы больше не верим в автоматический способ повышения пенсионного возраста», — заявила ранее о необходимости пересмотра этой модели премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В 2022 году комиссия при правительстве Дании предложила ослабить прямую связь между продолжительностью жизни и пенсионным возрастом. Такой подход, по мнению экспертов, позволит сохранить устойчивость бюджета без дальнейшего ужесточения условий выхода на пенсию.

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