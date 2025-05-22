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Белорусские ученые восстанавливают популяцию редкой рыбы

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  • 22.05.2025, 19:17
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Белорусские ученые восстанавливают популяцию редкой рыбы

Лов ее строго запрещен.

Белорусские ученые завершили очередной этап проекта по восстановлению популяции кумжи — редкой рыбы семейства лососевых, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщил заместитель гендиректора по научной и инновационной работе НПЦ НАН по биоресурсам Павел Гештовт, передает агентство «Минск-Новости».

Как рассказал ученый, специалисты выпустили около 3 000 особей в четыре участка реки Нарочанки. Рыбу вырастили в рыбопитомнике «Скок» из икры, полученной сотрудниками НПЦ НАН по биоресурсам.

Кумжа — вид, который приходит в белорусские реки на нерест. Она охраняется по высшей категории — лов ее строго запрещен. Поскольку в реки страны на нерест также заходит и семга, охрана таких участков водоемов осуществляется не только госорганами, но и волонтерами.

«Порыбачить в таких местах вряд ли получится. Более того, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрены существенные штрафы, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — подчеркнул Павел Гештовт.

Он также напомнил: если на крючок случайно попала краснокнижная рыба, ее нужно обязательно отпустить обратно в водоем.

По данным за 2024 год, в водоемах Беларуси обитало 65 видов рыб. Много это или мало? Для сравнения: в Украине насчитывается около 247 видов, в Карелии — чуть больше 100, в Польше — около 130. Правда, все эти страны имеют выход к морю.

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