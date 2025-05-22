Лукашенко: У нас дефицит трудовых ресурсов

Лукашенко: У нас дефицит трудовых ресурсов18
- 22.05.2025, 19:40
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Диктатор заявил, что вслед за пакистанцами в страну завезут мигрантов из бывших республик СССР.
Александр Лукашенко, принимая 22 мая кадровые решения, высказался о решении проблемы дефицита трудовых ресурсов и привлечении мигрантов из других стран, пишет БелТА.
Он отметил, что заниматься этими вопросами должны прежде всего руководители предприятий и местной вертикали.
«Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза», - сказал диктатор.