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Лукашенко: У нас дефицит трудовых ресурсов

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  • 22.05.2025, 19:40
  • 4,936
Лукашенко: У нас дефицит трудовых ресурсов

Диктатор заявил, что вслед за пакистанцами в страну завезут мигрантов из бывших республик СССР.

Александр Лукашенко, принимая 22 мая кадровые решения, высказался о решении проблемы дефицита трудовых ресурсов и привлечении мигрантов из других стран, пишет БелТА.

Он отметил, что заниматься этими вопросами должны прежде всего руководители предприятий и местной вертикали.

«Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза», - сказал диктатор.

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