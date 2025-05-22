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Украина предложила Европе напрямую финансировать ВСУ

  • 22.05.2025, 19:49
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Украина предложила Европе напрямую финансировать ВСУ

Прямое финансирование позволит сделать помощь более эффективной и быстрой.

Украина предложила Европе новый формат поддержки Вооруженных сил. Прямое финансирование позволит сделать помощь более эффективной и быстрой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

Министр финансов Украины сообщил, что на встречах финансового блока G7 в Канаде состоялись насыщенные переговоры с министрами финансов нескольких стран партнеров, руководством МВФ, а также обсуждение восстановления и инвестиционного потенциала Украины с бизнесом Канады.

Он подчеркнул, что сессия G7 прошла с четкими сигналами о продолжении поддержки Украины.

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами— пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год», - сообщил Марченко.

По данным министра, сейчас продолжается диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

«Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС— обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт», - пояснил он.

Марченко пояснил, что Украина предлагает:

участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил,

интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы.

«Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО», - отметил министр.

По данным Марченко, учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности военного персонала.

«Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров», - подчеркнул он.

Министр сообщил, что он подчеркнул, что поддержка Украины — это инвестиция в стабильность Европы, а усиление обороноспособности — не политический выбор, а насущная необходимость.

«Действовать надо уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем. Продолжаем системную работу с партнерами для обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины», - подытожил Марченко.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину средства, которые предоставляли ЄС были направлены на поддержку украинского бюджета, а именно покрывали социальные выплаты и бюджетные платежи и не могли использоваться на нужды Сил обороны.

Между тем на армию были направлены все средства, которые зарабатывала Украина.

Напомним, что вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ЕС запускает механизм для развития совместной оборонной промышленности.

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