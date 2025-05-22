Италия поддерживает план ЕС по отказу от российского газа 22.05.2025, 20:28

План отказа от топлива из РФ хотят реализовать до конца 2027 года.

Италия полностью поддерживает усилия Европейского Союза по прекращению импорта российского газа. План отказа от топлива из РФ хотят реализовать до конца 2027 года.

Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает Reuters.

«Италия полностью поддерживает эти усилия», - сказал Пикетто-Фратин.

По его словам, Италия в прошлом году импортировала небольшое количество российского газа, который в основном экспортировался в Австрию. Теперь страна независима от поставок газа из РФ.

Во время визита в Вашингтон в апреле премьер-министр Италии Джорджия Мелони обсудила с президентом США Дональдом Трампом потенциальное увеличение импорта сжиженного природного газа в Италию из США. Министр энергетики Италии заявил, что любая такая закупка должна базироваться на конкурентных ценах.

«То, что мы увеличили мощности регазификации, означает, что есть возможность покупать больше СПГ, если он будет конкурентоспособным по сравнению с газом, поступающим по трубопроводу», - отметил Пикетто-Фратин.

В то же время он добавил, что американский СПГ сейчас предлагается по высоким ценам, когда он попадает в Европу.

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