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«Барселона» продлила контракт со вторым бомбардиром команды

  • 22.05.2025, 21:10
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«Барселона» продлила контракт со вторым бомбардиром команды

В этом сезоне он забил 34 гола и отдал 25 результативных передач.

Бразильский вингер Рафинья продлил контракт с «Барселоной» до лета 2028 года, сообщила пресс-служба клуба.

Рафинье 28 лет, в этом сезоне он забил 34 гола (в том числе 18 в чемпионате и 13 в Лиге чемпионов) и отдал 25 результативных передач в 56 играх. Больше в каталонском клубе забил только Роберт Левандовский (40).

Бразилец играет за каталонский клуб с 2022 года. За это время он выиграл с «Барселоной» два титула чемпиона Испании, один Кубок и два Суперкубка страны.

«Барселона» 16 мая досрочно выиграла Ла Лигу, став недосягаемой для мадридского «Реала» за два тура до конца.

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