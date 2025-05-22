«Барселона» продлила контракт со вторым бомбардиром команды
- 22.05.2025, 21:10
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В этом сезоне он забил 34 гола и отдал 25 результативных передач.
Бразильский вингер Рафинья продлил контракт с «Барселоной» до лета 2028 года, сообщила пресс-служба клуба.
Рафинье 28 лет, в этом сезоне он забил 34 гола (в том числе 18 в чемпионате и 13 в Лиге чемпионов) и отдал 25 результативных передач в 56 играх. Больше в каталонском клубе забил только Роберт Левандовский (40).
Бразилец играет за каталонский клуб с 2022 года. За это время он выиграл с «Барселоной» два титула чемпиона Испании, один Кубок и два Суперкубка страны.
«Барселона» 16 мая досрочно выиграла Ла Лигу, став недосягаемой для мадридского «Реала» за два тура до конца.