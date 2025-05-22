Лукашенко назначил пропагандиста Перцова первым замглавы своей администрации 5 22.05.2025, 21:17

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Будучи министром информации он громил независимые СМИ.

Александр Лукашенко во время кадрового дня 22 мая назначил Владимира Перцова первым заместителем главы своей администрации.

До своего назначения на указанную должность Перцов был заместителем главы администрации диктатора.

Что о нем известно

Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году. В 1996 году он окончил Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. В 2007 году Перцов окончил Академию управления. В период с 1995 по 1999 год он занимал должность редактора Витебского областного телерадиообъединения.

С 1999 по 2002 год Владимир Перцов работал главным редактором областного радио Витебского областного телерадиообъединения. В период с 2002 по 2003 год он занимал должность главы Гродненского областного телерадиообъединения Национальной государственной телерадиокомпании.

С 2003 по 2008 год Перцов был директором республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Гродно». Вместе с тем с 2008 по 2010 годы он занимал должность директора дирекции вещания телеканала «РТР-Беларусь» ЗАО «Столичное телевидение».

Самый продолжительная ступень в карьере у Перцова — десятилетняя работа директором представительства телеканала «Мир» в Беларуси. Он занимал эту непыльную должность с 2010 по 2021, получив ее сразу после удачного брака.

При Перцове «Мир» не демонстрировал никаких успехов. Несмотря на то что телеканал попал в «социальный список», а значит, был доступен каждому зрителю в Беларуси, его рейтинги оставались мизерными.

В апреле 2021 года Перцов стал министром информации. Формально именно при нем произошел полный разгром независимых медиа.

Жена Перцова — телеведущая Юлия Перцова, дочь Александра Радькова. Близкий к Лукашенко чиновник был министром образования, работал заместителем главы администрации узурпатора, а после возглавлял «Белую Русь».

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