Волкер о 100 днях президенства Трампа: Фондовый рынок обвалился, люди потеряли сбережения на пенсию 1 22.05.2025, 21:26

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Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины рассказал о плюсах и минусах президента США.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах Курт Волкер в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман рассказал о плюсах и минусах первых 100 дней в должности президента США Дональда Трампа.

«Главное – это прекращение нелегальной иммиграции. Цифры ошеломляющие: снижение на 99,99% нелегальных пересечений границы с Мексикой. Это колоссальное сокращение. И один из сигналов, который он послал миру, – депортация преступников. Эти меры получили огромную поддержку в США и оказались очень результативными. Это – главное достижение», – сказал он.

Второе, по мнению Волкера, – это снижение влияния «воукизма» в институтах, то есть повестки, нацеленной на разнообразие, равенство и инклюзивность.

«Например, противодействие тому, чтобы трансгендерные мужчины участвовали в женских спортивных соревнованиях. Это крайне непопулярно в США. Он отказал в федеральном финансировании университетам, которые не запрещали участие трансгендерных женщин в женских командах – поскольку биологически это мужчины. Эта позиция тоже пользуется широкой поддержкой. Так что эти две вещи – успешные», – сказал он.

Волкер считает, что ошибка Трампа номер один – это тарифная политика.

«Что оказалось провальным, так это пошлины. Это вызвало панику на рынках. Фондовый рынок обвалился за первые три месяца его президентства. Люди потеряли сбережения на пенсию. Это способствовало не снижению, а продолжению и даже росту инфляции. В первом квартале этого года ВВП снизился. А процентные ставки остались высокими из-за той же инфляции. Так что эта политика сейчас крайне непопулярна по всем фронтам», – сказал политик.

Он отметил, что Трамп хочет создать стимулы для компаний инвестировать в США и создавать рабочие места внутри страны, но не учитывает побочные последствия. "А они в том, что многие компании работают за рубежом, потому что это дешевле и качество там выше при низкой цене. Если заставлять их переносить производство в США, они либо вообще этого не сделают, либо сделают, но по гораздо более высокой цене и с худшим качеством. Рынок свободно движется туда, где ему выгодно, и ввод пошлин искажает этот рынок. Это приводит к менее эффективным, менее выгодным, менее качественным результатам. Мне кажется, он не до конца просчитал все эти побочные эффекты. А именно они сейчас и определяют всю его тарифную политику», – заявил Волкер.

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