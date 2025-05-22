В Борисове спасатели освободили косулю из заточения 1 22.05.2025, 21:44

Видео со счастливым финалом.

Настоящая спасательная операция развернулась утром 22 мая на улице Трусова в Борисове.

Местные жители заметили косулю, которая застряла в заборе, и вызвали сотрудников МЧС.

Дикое животное, видимо, пыталось перепрыгнуть ограждение, но не рассчитало силы.

Спасатели подошли к делу с особой осторожностью: аккуратно освободили косулю из плена, а также проверили – нет ли у нее травм.

К счастью, она не пострадала. После осмотра животное передали специалистам лесхоза.

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