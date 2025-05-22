В Борисове спасатели освободили косулю из заточения

В Борисове спасатели освободили косулю из заточения1
- 22.05.2025, 21:44
Видео со счастливым финалом.
Настоящая спасательная операция развернулась утром 22 мая на улице Трусова в Борисове.
Местные жители заметили косулю, которая застряла в заборе, и вызвали сотрудников МЧС.
Дикое животное, видимо, пыталось перепрыгнуть ограждение, но не рассчитало силы.
Спасатели подошли к делу с особой осторожностью: аккуратно освободили косулю из плена, а также проверили – нет ли у нее травм.
К счастью, она не пострадала. После осмотра животное передали специалистам лесхоза.
Видео: МЧС / Telegram pic.twitter.com/nGrTYK3J7g— Фото/Видео (@FotoVid81878667) May 22, 2025
Видео: МЧС Беларуси / Telegram pic.twitter.com/I2pCUsf4U3— Фото/Видео (@FotoVid81878667) May 8, 2025