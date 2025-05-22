Месси назвал свой любимый гол в карьере
- 22.05.2025, 22:03
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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер» из Майами, признался, какой свой гол считает самым любимым за всю карьеру.
Месси выделил гол, который он забил в финале Лиги чемпионов-2009, сообщает официальный сайт «Интер» Майами.
Тогда аргентинец отличился на 70-й минуте, отправив мяч в сетку ударом головой, что не является сильной стороной Лионеля.
«Я забил много голов, которые можно считать более красивыми и ценными, но гол головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» всегда был моим любимым», — сказал Месси.
В том матче «Барселона «победила со счетом 2:0 и выиграла трофей. Следует отметить, что за «Манчестер Юнайтед» тогда еще выступал Криштиану Роналду.