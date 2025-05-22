В Беларуси прошел первый чемпионат по мотохорсингу 2 22.05.2025, 22:20

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Что это такое?

В Беларуси прошел первый чемпионат по мотохорсингу. В этой шуточной дисциплине под Логойском соревновались взрослые и дети — нужно было максимально быстро преодолеть специальную трассу с рулем в руках. Видео процесса опубликовал в Instagram сервіс Motoplanet — собрал сотни тысяч просмотров и множество комментариев, передает «Зеркало».

Правила просты — человек с мотоциклетным рулем в руках должен пройти или пробежать трассу для мотохорсинга. Как шутили в комментариях, «мотоциклы полностью состоят из отечественных комплектующих».

На трассе располагались два конуса, качели-балансир и планка, под которой надо пробежать. Похоже, справились все участвовавшие, имя чемпиона не сообщалось.

Новый вид «спорта» знатно повеселил пользователей соцсетей. Те, в свою очередь, радовали других остроумными комментариями:

«Чемпионат проходил на стадионе больницы, Новинки''».

«Я так на работу три года езжу. Еще и попутчиков подбираю. Не хотят конечно, но кто их спрашивает».

«Наконец-то, вот он — первый беларусский мотоцикл. Главное, все свое — ничего китайского».

«Шлем отсутствует. Номерной знак отсутствует. Что-то подсказывает — прав на управление и медицинской справки тоже нет».

«А с квадроберов смеялись…»

«Страна движется вперед семимильными шагами, вперед к безумию».

«Почему без шлема, вдруг авария».

«А так можно сдать на категорию?»

«Раньше бегал по двору человек с рулем — это был сумасшедший. Сейчас это спорт».

«Не хочу быть душным, но мотохорсинг — это будет неправильно, ведь на конце хорс, а это лошадь. Правильно бы было хоббимотоциклинг».

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