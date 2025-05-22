В Беларуси прошел первый чемпионат по мотохорсингу2
- 22.05.2025, 22:20
- 2,596
Что это такое?
В Беларуси прошел первый чемпионат по мотохорсингу. В этой шуточной дисциплине под Логойском соревновались взрослые и дети — нужно было максимально быстро преодолеть специальную трассу с рулем в руках. Видео процесса опубликовал в Instagram сервіс Motoplanet — собрал сотни тысяч просмотров и множество комментариев, передает «Зеркало».
Правила просты — человек с мотоциклетным рулем в руках должен пройти или пробежать трассу для мотохорсинга. Как шутили в комментариях, «мотоциклы полностью состоят из отечественных комплектующих».
На трассе располагались два конуса, качели-балансир и планка, под которой надо пробежать. Похоже, справились все участвовавшие, имя чемпиона не сообщалось.
Новый вид «спорта» знатно повеселил пользователей соцсетей. Те, в свою очередь, радовали других остроумными комментариями:
@motoplanet.by_ Мотохорсинг #motoplanet #motoplanetby #motohorsing ♬ оригинальный звук - Motoplanet.by
«Чемпионат проходил на стадионе больницы, Новинки''».
«Я так на работу три года езжу. Еще и попутчиков подбираю. Не хотят конечно, но кто их спрашивает».
«Наконец-то, вот он — первый беларусский мотоцикл. Главное, все свое — ничего китайского».
«Шлем отсутствует. Номерной знак отсутствует. Что-то подсказывает — прав на управление и медицинской справки тоже нет».
«А с квадроберов смеялись…»
«Страна движется вперед семимильными шагами, вперед к безумию».
«Почему без шлема, вдруг авария».
«А так можно сдать на категорию?»
«Раньше бегал по двору человек с рулем — это был сумасшедший. Сейчас это спорт».
«Не хочу быть душным, но мотохорсинг — это будет неправильно, ведь на конце хорс, а это лошадь. Правильно бы было хоббимотоциклинг».
@motoplanet.by_ Мотохорсинг #motoplanet #motoplanetby #motohorsing ♬ оригинальный звук - Motoplanet.by
@motoplanet.by_ #motoplanet #motoplanetby #мотохорсинг ♬ оригинальный звук - Motoplanet.by