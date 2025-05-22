Макрон обсудил войну в Украине с Си Цзиньпином
- 22.05.2025, 22:27
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По его словам, у Франции и Китая одна цель в отношении войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Они, в частности, обсудили войну России против Украины.
Об этом сообщает глава французского государства в соцсети X.
По его словам, переговоры коснулись торговых отношений между Францией и Китаем, а также ключевых международных вопросов.
Макрон отметил, что подтвердил желание Франции и дальше строить прочные экономические отношения с Китаем. Он поприветствовал китайские инвестиции в его страну.
По словам французского лидера, он договорился с китайским коллегой как можно быстрее двигаться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для французских производителей.
«У нас одна и та же цель в отношении войны, которую ведет Россия в Украине: прочный и надежный мир. Он начинается с немедленного и безоговорочного прекращения огня», - добавил Макрон.
Французский лидер также подчеркнул необходимость добиться прогресса на пути к политическому решению, которое сможет обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке.
«Мы будем работать с Китаем над подготовкой конференции по решению двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке, где Франция будет сопредседателем вместе с Саудовской Аравией», - отметил президент Франции.