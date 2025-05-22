Лидер республиканцев в Сенате поддерживает усиление санкций против РФ 22.05.2025, 22:54

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Рассмотрение санкционного законопроекта может состояться на следующей неделе.

Глава республиканского большинства в Сенате США Джон Тун выразил готовность поддержать усиление санкций против России, если она не сделает «серьезное предложение о немедленном прекращении огня» в Украине.

Об этом пишет Axios.

Во время общения с журналистами Тун заявил, что Сенат готов принять двухпартийный законопроект, который позволит ввести новые санкции против России.

«Если Россия не готова к серьезной дипломатии, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры», - пояснил он.

В свою очередь сенатор от Демократической партии Джин Шахин спрогнозировала, что рассмотрение санкционного законопроекта может состояться «на следующей неделе».

«Мы должны четко дать понять Владимиру Путину, что мы будем усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и решить вопрос войны в Украине», - сказала она.

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