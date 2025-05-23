Коровы терроризируют жителей Щучинщины 23.05.2025, 1:44

Животные совсем не боятся авто и гуляют там, где захотят.

Видео с коровами, прогуливающимися по дороге, прислал читатель Newgrodno.by. Водителю приходится притормаживать и объезжать животных, которые, как кажется, совсем не боятся авто.

«И так у нас постоянно. Иногда они даже спят на дороге. Из-за этого бывали ДТП», — рассказывает мужчина.

По его словам, видео снято в окрестностях деревни Шестаковцы в Щучинском районе. В стаде – около 100 голов.

«У них есть хозяин, но ему, видимо, дело до своих питомцев нет. Коровы гуляют бесконтрольно, вытаптывают посевы, заходят в огороды. Опасно и их неожиданное появление на дороге», — сетует читатель.

Он говорит, что хозяина коров уже штрафовали за такой бесхозяйственный подход, но проблему это пока не решило.