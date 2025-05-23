В Австралии произошло самое мощное наводнение за 100 лет 23.05.2025, 2:12

Более 50 тысяч человек готовятся к эвакуации.

Восток Австралии страдает от одного из самых масштабных наводнений за последние сто лет. В штате Новый Южный Уэльс затоплены населенные пункты, нарушено транспортное движение, зафиксирована гибель по меньшей мере трех человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Более 50 тысяч жителей получили официальные уведомления о необходимости подготовиться к эвакуации. Об этом сообщает Associated Press.

Ливни начались несколько дней назад и привели к значительному подъему уровня воды в реках и затоплению территорий, где ранее не фиксировали паводков. Пострадали преимущественно северные районы штата, в частности сельские общины. В ряде регионов уровень воды превысил исторические показатели 1921 и 1929 годов. Люди были вынуждены спасаться на верхних этажах зданий, а спасательные команды добирались к ним на лодках и вертолетах.

По словам представителей местных властей, к ликвидации последствий бедствия привлечено около 2500 спасателей, более 500 единиц техники, включая катера, 13 вертолетов и сотни дронов, которые ведут поиск пострадавших. За последние сутки службы экстренного реагирования обработали более 4000 вызовов, эвакуировав более 500 человек из опасных районов.

AVISO ⛈️

Lluvias torrenciales y graves inundaciones continúan golpeando el este de Australia 🇦🇺

Ríos desbordados, carreteras inundadas y unas 50,000 personas varadas. Lamentablemente reportan un fallecido.

Imágenes del rescate de una mujer mayor de su hogar totalmente inundado.… pic.twitter.com/HHdIQ4nxAQ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 22, 2025

По информации полиции, среди погибших — 63-летний мужчина, которого нашли мертвым в доме, еще один — примерно 30 лет — утонул, а также 60-летняя женщина, чей автомобиль был обнаружен в зоне затопления. Продолжаются поиски 49-летнего мужчины, который исчез неподалеку от подтопленной дороги.

Стихийное бедствие привело к временному закрытию более сотни школ, около 10 000 тысяч домов оказались под угрозой уничтожения, а часть домохозяйств осталась без электроснабжения. В некоторых районах власти объявили чрезвычайное положение. По сообщениям синоптиков, до пятницы в регионе может выпасть до 300 мм осадков — фактически месячная норма. Ожидается, что в ближайшие дни, кроме Нового Южного Уэльса, мощные ливни могут охватить и соседний штат Виктория. В зоне риска оказались даже те поселения, которые ранее не сталкивались с подобной угрозой — в частности, район вблизи города Тари.

Погодные условия осложняет также тропический циклон «Альфред», который ударил по штату Квинсленд 9 марта, принеся с собой шквальные ветры и многочисленные перебои с электроснабжением. Власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

«В течение следующих суток ситуация может ухудшиться», — сообщил премьер штата Крис Миннс, добавив, что последствия наводнения существенно повлияли на местное население.

Сейчас спасательные службы и волонтеры работают в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия стихии. Власти призывают жителей придерживаться инструкций по безопасности, не рисковать жизнью и вовремя реагировать на сигналы об эвакуации.

Unprecedented floods hit Australia's coast due to heavy rainfall, with river waters reaching record levels. pic.twitter.com/R2zY21Hw4H — Beirut Wire (@beirutwire) May 22, 2025

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