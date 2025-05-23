закрыть
23 мая 2025, пятница, 4:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Электронный барьер на границе Польши и Беларуси обещают завершить в июле

  • 23.05.2025, 5:01
Электронный барьер на границе Польши и Беларуси обещают завершить в июле

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что электронный барьер, который строится на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве, будет готов в июле.

Об этом сообщает PAP.

Томаш Семоняк принял участие в четверг в Люблине в торжественной церемонии по случаю 34-й годовщины создания Надбужанского отдела пограничной службы (NOSG).

«Защита границ – это фундаментальный вопрос, который доказывает нашу независимость, суверенитет, это записано в Конституции Республики, в Законе о пограничной охране», – сказал Семоняк, поблагодарив офицеров за службу по охране границ, которую они выполняют, как он отметил, часто рискуя своим здоровьем и жизнью.

Во время брифинга он напомнил, что 2,6 млрд злотых было потрачено на инфраструктуру на границе, в том числе на герметизацию физического барьера на границе с Беларусью. Он отметил, что на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве продолжаются работы по строительству электронного барьера на пограничной реке Буг.

«Электронный барьер будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент, чтобы сделать границу безопасной «» – сказал Томаш Семоняк

Электронный барьер на реке Буг будет образован, среди прочего, из около 1,8 тыс. камерных столбов, 4,5 тыс. камер дневного и ночного видения, тепловизоров, а также специальных датчиков, обеспечивающих выявление различных физических признаков объектов. Запланировано также проложить около 200 км силовых кабелей и столько же передающих кабелей.

Центр наблюдения за барьером будет расположен в штаб-квартире NOSG в Хелме. Барьер также будет включать семь конечных станций, расположенных на объектах дивизии. Кроме того, система будет интегрирована с существующими наблюдательными башнями и ИКТ-сетью Пограничной службы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров