Дания сотворила одну из главных сенсаций в истории ЧМ по хоккею 2 23.05.2025, 7:33

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Фото: Getty Images

Датчане вышли в полуфинал, обыграв канадцев.

Сборная Дании одержала волевую победу над Канадой со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Датчане, которые являются хозяевами мирового первенства вместе со шведами, встречались с одним из фаворитов соревнований на арене в Хернинге.

Канада владела ощутимым преимуществом в первых двух периодах (30:11 по броскам по воротам), однако не сумела прорвать оборону соперника. На второй большой перерыв команды ушли без заброшенных шайб.

Лишь на шестой минуте третьего периода канадский защитник Трэвис Сенгайм открыл счет в поединке.

Впрочем, датчане оформили невероятный камбэк в конце встречи. Сначала Николай Элерс сравнял счет, а на последней минуте Ник Олесен принес хозяевам турнира сенсационную победу.

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