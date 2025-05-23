Дания сотворила одну из главных сенсаций в истории ЧМ по хоккею

Дания сотворила одну из главных сенсаций в истории ЧМ по хоккею2
- 23.05.2025, 7:33
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Датчане вышли в полуфинал, обыграв канадцев.
Сборная Дании одержала волевую победу над Канадой со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года.
Датчане, которые являются хозяевами мирового первенства вместе со шведами, встречались с одним из фаворитов соревнований на арене в Хернинге.
Канада владела ощутимым преимуществом в первых двух периодах (30:11 по броскам по воротам), однако не сумела прорвать оборону соперника. На второй большой перерыв команды ушли без заброшенных шайб.
Лишь на шестой минуте третьего периода канадский защитник Трэвис Сенгайм открыл счет в поединке.
Впрочем, датчане оформили невероятный камбэк в конце встречи. Сначала Николай Элерс сравнял счет, а на последней минуте Ник Олесен принес хозяевам турнира сенсационную победу.