Дроны ВСУ атаковали ключевой российский завод

Дроны ВСУ атаковали ключевой российский завод2
- 23.05.2025, 7:37
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На предприятии в Липецкой области прогремело десять взрывов.
Сегодня ночью дроны атаковали город Елец в Липецкой области России, под удар попал завод «Энергия», который производит батарейки и аккумуляторы, в том числе и для БПЛА.
Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов в небе, и подтверждают несколько «прилетов» беспилотников по заводу.
Губернатор Липецкой области сообщил, что обломки БПЛА упали в промышленной зоне завода, возник пожар. С предприятия пришлось эвакуировать всех сотрудников, несколько работников пострадали.
Также российские власти сообщают, что из-за атаки в Ельце возможно временное ограничение работы мобильного интернета «для повышения эффективности защиты от БПЛА».
Атакованный завод «Энергия» - крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.