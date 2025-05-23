«Это рекорд уходов из администрации Лукашенко» 23.05.2025, 8:01

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Перестановки вряд ли помогут диктатору.

22 мая Александр Лукашенко перевел Наталью Петкевич с должности первого заместителя главы своей администрации на пост вице-премьера. Она сменила Владимира Караника, который пошел руководить Академией наук, а на ее место с должности простого заместителя главы администрации поднялся Владимир Перцов. В правительстве Петкевич будет курировать социальный блок. Вместе с Петкевич в правительство направлен экс-глава КГБ и Следственного комитета Валерий Вакульчик, назначенный руководителем Аппарата правительства.

Почему Вакульчик получил «пенсионную должность», Петкевич перешла «ближе к земле» и что случилось с Караником? Эти вопросы обсудили в прямом эфире «Белсата» с политическим обозревателем радио «Свабода» Валерием Карбалевичем.

– Я бы обратил внимание на то, что Наталья Петкевич проработала на своем посту меньше года, – говорит Валерий Карбалевич. – Владимир Караник проработал в должности вице-премьера два с половиной месяца. И эта кадровая чехарда свидетельствует о том, что в государственном аппарате нет стабильности. Если чиновника через короткое время назначают на другую должность, то это, по сути, признание ошибки «главного кадровика». Что касается Натальи Петкевич, то она уже третий раз уходит из администрации президента. Относительно ее перехода на пост вице-премьера, я бы не сказал, что это повышение. Но что касается уходов в АП, то это своеобразный рекорд.

Что касается Валерия Вакульчика, в 2020-м году он, как и Юрий Караев (тогдашний глава МВД) фактически были отправлены в отставку и ссылку. Пять лет они были в опале и сейчас мы видим новые назначения: Караев назначен председателем Гродненского облисполкома, а Вакульчик руководителем Аппарата Совета министров. Можно сказать, что Лукашенко им простил «грехи 2020 года».

Что касается Караника, то похоже, что возникла срочная необходимость что-то делать с Академией наук. Бывший руководитель много обещал, но мало что делал. Даже формальные показатели, которые касаются научной деятельности – уменьшаются. Особенно сейчас, когда Беларусь оказалась под санкциями и международные контакты ученых практически ликвидированы, то кризис в Академии надо решать. Вот, бросили «на прорыв» Караника, считают, что он может что-то изменить. Но здесь проблема в социальной модели, которая существует в Беларуси – науке суждено быть в ситуации деградации. И смена кадров здесь вряд ли поможет.

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