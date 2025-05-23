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Хорошие новости для Украины

1
  • Кирилл Сазонов
  • 23.05.2025, 8:02
  • 1,962
Хорошие новости для Украины
Кирилл Сазонов

А как Россия билась за эти пункты во время «зерновой сделки».

Ну что, друзья, есть хорошие новости. Санкции без громких заявлений, но очень эффективные.

Европейский парламент повысил таможенные пошлины и тарифы для импорта сельскохозяйственной продукции, а также карбамида и азотных удобрений из России и Беларуси в Европейский союз до достаточно высокого уровня, чтобы остановить импорт этих товаров. Вот так.

Повторяю, это не санкции. Это… пошлины. Как говорит веселый старик Дональд из Америки – это тарифы. Которые фактически означают блокаду. А как Россия билась за эти пункты во время «зерновой сделки». И прожала свое. А Лукашенко на удобрения тоже молился. Но все пошло… Лаврову под хвост. В восторге страны, которые быстро заменят Россию и Беларусь на этом рынке. Украина и польские фермеры тоже выиграют. Всем хорошо, кроме злодеев. То есть просто – всем хорошо.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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