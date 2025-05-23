Белорусы выступили с петицией против приезда в страну мигрантов из Пакистана
- 23.05.2025, 8:11
Они призвали сделать строже правила получения трудовых виз.
В сети появилась петиция, авторы которой обеспокоены идеей привлечь в Беларусь 150 тысяч пакистанских рабочих. Они призвали доработать механизмы, которые регулируют трудовую иммиграцию, прежде чем завозить такое количество иностранцев.
«Миграционные процессы оказывают существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, в частности Закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и Закону «Об иммиграции», государство осуществляет регулирование миграционных потоков. Однако текущие механизмы регулирования в свете вышеназванной инициативы привлечения пакистанских рабочих требуют дополнительного совершенствования для более эффективного управления трудовой миграцией», — говорится в петиции.
Авторы предложили ряд мер:
сделать строже правила получения трудовых виз, особенно для тех, кто не имеет нужной квалификации. Преимущество — тем, кто действительно нужен экономике;
разрешать привозить членов семьи только при выполнении определенных условий (например, наличие работы, срок пребывания, уровень интеграции).
усилить проверку, как мигранты соблюдают законы. За серьезные нарушения — штрафы или депортация;
ввести обязательное тестирование по русскому или белорусскому языку для тех, кто хочет оставаться в стране надолго;
создать систему подтверждения опыта и навыков у иностранных работников, чтобы они действительно соответствовали требованиям;
установить, что визы сначала выдаются на короткий срок (до полугода), а потом могут быть продлены, если работник добросовестно выполняет обязанности;
обязать работодателей предоставлять мигрантам нормальные условия проживания и следить за тем, чтобы приглашенные работники не нарушали правила;
рассмотреть возможность введения более строгой регистрации мигрантов по месту жительства, возможно, даже с комендантским часом.
По замыслу подписантов, эти меры должны повысить качество приезжающих работников, снизить уровень нелегальной миграции, а также защитить белорусов на отечественном рынке труда.