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Белорусы выступили с петицией против приезда в страну мигрантов из Пакистана

  • 23.05.2025, 8:11
Белорусы выступили с петицией против приезда в страну мигрантов из Пакистана
иллюстративное фото

Они призвали сделать строже правила получения трудовых виз.

В сети появилась петиция, авторы которой обеспокоены идеей привлечь в Беларусь 150 тысяч пакистанских рабочих. Они призвали доработать механизмы, которые регулируют трудовую иммиграцию, прежде чем завозить такое количество иностранцев.

«Миграционные процессы оказывают существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, в частности Закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и Закону «Об иммиграции», государство осуществляет регулирование миграционных потоков. Однако текущие механизмы регулирования в свете вышеназванной инициативы привлечения пакистанских рабочих требуют дополнительного совершенствования для более эффективного управления трудовой миграцией», — говорится в петиции.

Авторы предложили ряд мер:

сделать строже правила получения трудовых виз, особенно для тех, кто не имеет нужной квалификации. Преимущество — тем, кто действительно нужен экономике;

разрешать привозить членов семьи только при выполнении определенных условий (например, наличие работы, срок пребывания, уровень интеграции).

усилить проверку, как мигранты соблюдают законы. За серьезные нарушения — штрафы или депортация;

ввести обязательное тестирование по русскому или белорусскому языку для тех, кто хочет оставаться в стране надолго;

создать систему подтверждения опыта и навыков у иностранных работников, чтобы они действительно соответствовали требованиям;

установить, что визы сначала выдаются на короткий срок (до полугода), а потом могут быть продлены, если работник добросовестно выполняет обязанности;

обязать работодателей предоставлять мигрантам нормальные условия проживания и следить за тем, чтобы приглашенные работники не нарушали правила;

рассмотреть возможность введения более строгой регистрации мигрантов по месту жительства, возможно, даже с комендантским часом.

По замыслу подписантов, эти меры должны повысить качество приезжающих работников, снизить уровень нелегальной миграции, а также защитить белорусов на отечественном рынке труда.

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