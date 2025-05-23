Москва снова под ударом 3 23.05.2025, 8:15

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Закрывали аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский».

В стране-агрессоре России с вечера четверга, 22 мая, россияне снова жалуются на атаку БПЛА в нескольких регионах. В сети пишут, что дроны, в частности, атаковали военный аэродром в российском Иваново.

Там работала ПВО оккупантов, были слышны взрывы. Об этом писали российские пропагандистские каналы.

Также беспилотники были зафиксированы в Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой областях. Росавиация сообщила про введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский».

Отметим, что ва аэродроме «Северный» в Иваново (Ивановская область страны-агрессора) действует Центр боевого применения и обучения военно-транспортной авиации РФ. Там дислоцирована 243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья и 81-й военно-транспортный авиационный полк.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером заявил, что «силами ПВО отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже он написал, что якобы сбито еще девять БПЛА.

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