Картофельное позорище Лукашенко 2 Алесь Гудия

23.05.2025, 8:33

1,416

Белорусская экономика все чаще попадает в нелепую ситуацию.

Лукашенко — известный борец с дефицитом. В свое время он прославился фразой: «Только взялся за яйца — масло пропало». Теперь пропал картофель. Перебои с ним показали всю суть «социально ориентированной экономики». Административное регулирование и перекосы в аграрной политике привели к дефициту и росту цен. А попытки властей скрыть проблему ее лишь усугубили.

Рынок наносит ответный удар

На третьем десятке существования авторитарного режима белорусская экономика все чаще попадает в нелепую ситуацию.

Пример абсурда — проблемы с картофелем. Будучи не в силах оперативно решить вопрос, власти откровенно призывают население потерпеть. «Давайте месяц еще отмучаемся», — предложил Лукашенко.

Ситуация с картофелем обнажает суть белорусской модели управления экономикой: государство игнорирует рыночные механизмы, регулирует цены и сдерживает конкуренцию, ограничивая сельчан в выборе рынка сбыта.

Однако когда в очередной раз рынок оказывается сильнее, ответственность перекладывают на кого угодно — от самих жителей, которых обвиняют в чрезмерных запросах, до аграриев, которые предпочитают продавать продукцию дороже в России, вместо того чтобы сбывать ее за бесценок на внутреннем рынке. Не обходится и без традиционного поиска виновных среди оппозиции за рубежом.

Картофельная проблема — пример того, как неэффективно работает так называемая социально ориентированная экономика белорусского образца. Причем государство десятилетиями настаивает на сохранении этой модели, несмотря на ее очевидные недостатки и неготовность к рыночным вызовам.

В село вваливаются огромные деньги. Но что толку?

В бюджете на 2025 год на поддержку аграрного сектора планируется выделить более 1 млрд рублей — это около 14% всех средств, направленных на поддержку национальной экономики. При этом опыт предыдущих лет показывает, что фактические расходы могут значительно превысить запланированные цифры.

Раз за разом — позорище

Белорусская модель «социально ориентированной экономики», формировавшаяся на протяжении трех десятилетий, сегодня все чаще демонстрирует системные сбои. Позорище с картошкой — красноречивый пример.

Проблема, однако, не только в самой модели, но и в тех, кто ее реализует. Многие представители белорусской чиновничьей номенклатуры имеют сельскохозяйственный бэкграунд. Причем еще советский.

Казалось бы, это должно было помочь в управлении хотя бы аграрным сектором. Однако на практике их опыт скорее тянет экономику назад. Ведь он сформирован в рамках советской парадигмы, где сельское хозяйство было ориентировано на минимизацию убытков за счет государственных дотаций и перекрестного субсидирования, а не на реальную рыночную эффективность.

Вместо того чтобы создавать устойчивые рыночные механизмы, чиновники продолжают копировать старую модель: сельское хозяйство должно хотя бы не быть убыточным, но и для этого нужно привлекать ресурсы из других, более эффективных секторов.

Такая логика ведет к перекосам в экономике: вместо того чтобы развивать и модернизировать агросектор, власти за счет госфинансирования просто компенсируют его неэффективность.

Структура бюджетных расходов демонстрирует значительные вливания в сельское хозяйство, но это деньги на ветер.

Рулят советские кадры

Неэффективность, ставшая неотъемлемой частью белорусской модели экономики, отчасти выгодна самой системе управления.

Если бы экономика работала эффективно, роль чиновников, обеспечивающих латание дыр за счет Москвы, существенно снизилась бы. В таком случае исчезает их основное конкурентное преимущество.

Поэтому система целенаправленно сохраняет определенный уровень неэффективности, а «социально ориентированная» экономика де-факто превращается в поддержание статус-кво на уровне минимально допустимой выживаемости, и то чаще только с господдержкой.

В результате дефицитные сельскохозяйственные продукты (например, как сейчас, картофель или капуста) становятся не просто вопросом продовольственной безопасности, а показателем системного кризиса.

Когда возникают подобные проблемы с урожаем или логистикой, на помощь приходят лишь ручные меры регулирования: ценовые ограничения, ограничение экспорта и административное давление на фермеров.

Но в итоге кризис не решается, а только маскируется. Как только очередной аграрный сезон приносит новые трудности, проблема всплывает вновь, а с ней — и знакомые чиновникам способы решения проблем.

Модель регулирования сельского хозяйства в Беларуси давно превратилась в замкнутый круг: попытка сдержать цены приводит к дефициту, дефицит — к новым мерам контроля, а контроль — к снижению эффективности.

В то же время реальные причины — отсутствие рыночных механизмов и системная неэффективность управления — так и остались неразрешенными. Но поскольку подобная неэффективность выгодна самой системе управления, ее поддержание становится частью стратегии выживания режима.

* * *

Картофельный кризис — это лишь одно из проявлений глубинных проблем белорусской экономики. Когда рыночные законы подавляются административным регулированием, любые попытки удержать цены или стабилизировать поставки наталкиваются на стену рыночной реальности.

Но даже когда картофель в магазинах появится, проблемы не исчезнут — это будет лишь очередная временная иллюзия стабильности.

Порочна сама система госуправления, которая опирается на «совок».

Алесь Гудия, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com