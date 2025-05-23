Дроны ВСУ атаковали «жирную цель» под Липецком: появились детали
- 23.05.2025, 8:46
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Продукция этого завода используется для производства «Кинжалов» и «Искандеров».
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины подтвердил поражение завода «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ.
Как отметил глава ЦПД Андрей Коваленко, атакован «важный завод» российского ВПК. Этот завод производит:
аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;
литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;
электрохимические конденсаторы: применяются для нужд Министерства обороны РФ;
светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.
«Энергия» является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал», - отметил Коваленко.
Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. Как отметил руководитель ЦПД, по состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу.