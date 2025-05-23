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Дроны ВСУ атаковали «жирную цель» под Липецком: появились детали

  • 23.05.2025, 8:46
  • 3,196
Дроны ВСУ атаковали «жирную цель» под Липецком: появились детали

Продукция этого завода используется для производства «Кинжалов» и «Искандеров».

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины подтвердил поражение завода «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ.

Как отметил глава ЦПД Андрей Коваленко, атакован «важный завод» российского ВПК. Этот завод производит:

аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;

электрохимические конденсаторы: применяются для нужд Министерства обороны РФ;

светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

«Энергия» является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал», - отметил Коваленко.

Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. Как отметил руководитель ЦПД, по состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу.

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