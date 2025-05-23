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В Испании засекретили расследование убийства экс-советника Януковича

  • 23.05.2025, 9:01
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В Испании засекретили расследование убийства экс-советника Януковича
Фото: EFE/Borja Sanchez-Trillo

Правоохранители предполагают, что убийство было совершено тремя людьми.

В Испании суд постановил засекретить расследование убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Мадриде.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Сейчас следователи сосредоточили свое внимание на анализе записей с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, особенно в университетском общежитии напротив школы, которые могут оказаться решающими для установления автомобиля, на котором скрылись преступники.

Правоохранители предполагают, что убийство было совершено тремя людьми: собственно киллером, а также двумя сообщниками, которые помогали ему сбежать.

Сейчас эксперты также выясняют тип оружия, из которого застрелили Портнова, а также то, какие использовались пули.

Источники агентства также рассказали, что предварительные результаты расследования показывают, что убийца совершил по меньшей мере девять выстрелов в спину Портнову, поскольку на месте преступления было найдено девять гильз, хотя точное количество пуль, которые попали в него, еще неизвестно.

Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.

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