В Испании засекретили расследование убийства экс-советника Януковича
- 23.05.2025, 9:01
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Правоохранители предполагают, что убийство было совершено тремя людьми.
В Испании суд постановил засекретить расследование убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Мадриде.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Сейчас следователи сосредоточили свое внимание на анализе записей с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, особенно в университетском общежитии напротив школы, которые могут оказаться решающими для установления автомобиля, на котором скрылись преступники.
Правоохранители предполагают, что убийство было совершено тремя людьми: собственно киллером, а также двумя сообщниками, которые помогали ему сбежать.
Сейчас эксперты также выясняют тип оружия, из которого застрелили Портнова, а также то, какие использовались пули.
Источники агентства также рассказали, что предварительные результаты расследования показывают, что убийца совершил по меньшей мере девять выстрелов в спину Портнову, поскольку на месте преступления было найдено девять гильз, хотя точное количество пуль, которые попали в него, еще неизвестно.
Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.