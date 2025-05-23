«Белые халаты»: В Беларусь может вернуться брюшной тиф 23.05.2025, 9:06

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Идея Лукашенко с пакистанскими мигрантами может угрожать эпидемиологической ситуации в стране.

Трудовые эмигранты из Пакистана могут обострить проблему устойчивых к антибиотикам штаммов брюшного тифа в Беларуси, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Правительство Беларуси собирается пригласить в страну «сто – сто пятьдесят тысяч» жителей Пакистана, чтобы решить проблему с недостатком рабочих рук, и это может стать серьезным вызовом для эпидемиологов. Например — проблема устойчивых к антибиотикам штаммов брюшного тифа.

Разберем суть проблемы. Случаи тифо-паратифозных заболеваний встречаются во всех климатических зонах, при этом больше они распространены в странах с жарким климатом и низким уровнем санитарно-коммунального обустройства. Риск заболеть выше у людей, не имеющих доступа к чистой воде и живущих в антисанитарных условиях. Наибольшему риску подвергаются дети.

Заболеваемость брюшным тифом по-прежнему — проблема для многих стран Африки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. В свете появления новостей о возможном прибытии в Беларусь 100–150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана необходимо признать, что это значительно повышает риски возникновения локальных вспышек брюшного тифа у нас в стране.

В Беларуси сегодня заболеваемость брюшным тифом — случаи из ряда вон выходящие. Официальные данные, переданные в ВОЗ, выглядят так: 2018 год — 0 случаев; 2019 год — 2 случая (0,2 на миллион населения); с 2020 года по 2023 год — 0 случаев.

Совсем иная ситуация в Пакистане. Статистика заболеваемости брюшным тифом там выглядит нестабильно. В 2021 году она составляла 3 026 случаев (12,6 на млн населения), в 2022 году — 8 683 случая (35,6 на млн населения), к 2023 году был пик — 14 132 случая (57,1 на млн населения), а в 2024 году спад — 6 941 случай (27,6 на млн населения). При этом важно подчеркнуть, что многие случаи не были учтены. Так, например, в рамках исследования глобального бремени болезней (GBD) оценочное число случаев брюшного тифа в 2021 году составило 461 394 (196 случаев на 100 тыс населения).

Стоит отметить, что Пакистан стал первой страной, где в Национальный календарь прививок в 2019 году была включена вакцинация против брюшного тифа детей в возрасте 9 месяцев. По официальным данным, переданным в ВОЗ, показатели охвата профилактическими прививками в Пакистане составили: 2020 год — 63%; 2021 год — 52%; 2022 год — 80%; 2023 год — 83%; 2024 год — 84%.

На первый взгляд звучит вполне оптимистично, но важно понимать: серьезной проблемой общественного здравоохранения в Пакистане является широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) возбудителя: 25% случаев могут быть вызваны штаммами с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ).

Белорусские эпидемиологи говорят сами: «В настоящее время для Беларуси характерны единичные ввозные из эндемичных регионов (к которым можно отнести и Пакистан — ред.) случаи заболевания брюшным тифом. После перенесенного заболевания хроническими носителями становятся 3–5% лиц, что связано с развитием иммунологической толерантности организма человека к О-антигену. Данная категория пациентов представляет особую эпидемическую значимость и подлежит учету. По состоянию на 2019 год в Беларуси зарегистрировано 77 хронических носителей брюшного тифа». Обратим внимание, что авторы отчета указали: 94,8±2,5% из числа носителей относились к категории неработающих пенсионеров, которые могли переболеть во время Второй мировой войны или в послевоенные годы. То есть, мы можем стать свидетелями возвращения проблемы, которая была неактуальной для нашей страны уже десятки лет.

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