Над Вильнюсом пролетели немецкие вертолеты 3 23.05.2025, 9:12

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ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Берлин обязался защищать Литву.

В четверг в Вильнюсе состоялась инаугурация немецкой бригады, на церемонии присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, который сказал, что безопасность Литвы - это безопасность. Поэтому, по его словам, Берлин обязался защищать Литву. Во время мероприятия над Вильнюсом пролетели вертолеты ВВС Германии, сообщает Delfi.

«НАТО может довериться Германии. Мы знаем, что безопасность не начинается на границе, она начинается там, где наши партнеры должны их защищать. Поэтому безопасность Литвы - наша безопасность. Оборона Вильнюса - это оборона Берлина. Наш общий мир не имеет географических границ, он заканчивается там, где мы перестаем его защищать. Поэтому мы находимся сейчас здесь, здесь останемся. Германия держит свое слово и подтверждает его делами: сегодня, завтра, столько, сколько нужно», – сказал Мерц на Кафедральной площади столицы.

Он акцентировал, что Литва и Германия перенимают оборону восточного фланга НАТО. «Мы перенимаем в свои руки оборону восточного фланга НАТО. То, что здесь происходит, показывает, что мы, литовцы и немцы, вместе готовы защищать свободу Европы от любого агрессора», – сказал канцлер Германии. «Мир в Европе был нарушен. Мы должны быть готовы к обороне. Свобода не достается даром. (...) Мы полностью понимаем серьезность ситуации и нашу ответственность», – сказал он, имея в виду агрессию России.

Мерц подчеркнул, что Альянс обязался защищать каждый сантиметр НАТО. «Литва попросила о помощи, и Германия готова помочь. Не только на словах, но и посылая своих военных, тяжелую технику и надежное партнерство. Любой, кто покушается на НАТО, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь Альянс заодно будет оборонять каждый сантиметр НАТО», – сказал он.

ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

PHOTO: Julius Kalinskas | Delfi

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