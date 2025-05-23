Ученый: Унылый Караник — это метафора 8 23.05.2025, 9:23

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Владимир Караник

Новый глава НАН — отражение современного состояния академии.

Освобожденный 22 мая от должности главы Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков был научным «стендапером», и людям такое нравилось. Назначенный же на его место Владимир Караник — «абсолютное уныние», но это назначение может быть и «метафорой, отражающей современное состояние академии». Такое мнение в комментарии «Позiрку» высказал белорусский ученый, бывший сотрудник НАН Сергей Бесараб.

«Гусаков действительно очень стагнировал, — убежден собеседник. — Но с другой стороны — он такой очень малообразованный аграрий, простой аграрный парень, который дорос до «министра науки» и как мог, так и тянул эту лямку. То есть сейчас от этой новости рыдает все аграрное отделение Академии наук. Ведь пока был Гусаков, они получали огромные деньги, притом абсолютно на какие-то «кринжовые», безумные проекты, то есть они финансировались слепо».

По мнению Бесараба, также «плачут» родственники Гусакова, которых он «очень щедро рассовывал в руководство различных институтов». (Например, сыновья Владимира Гусакова Гордей Гусаков и Егор Гусаков возглавляют соответственно Институт мясо-молочной промышленности и Институт системных исследований в АПК НАН. — прим.).

«Гусаков известен вечной борьбой с электромобилем, лингвистическими упражнениями по белорусскому «двуязычию». Очень много внимания уделял сказкам, народному фольклору, это было его основное хобби, о чем хорошо знают соответствующие институты НАН», — добавил ученый.

«Что касается Караника, то, если быть искренним, он никакого отношения к академическому сообществу не имеет в принципе. Даже к своей, медицинской науке, он имеет очень косвенное отношение, хотя является кандидатом медицинских наук, работал в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии. Но, как говорили его коллеги в том же центре, это абсолютно «серый человек», у него нет серьезных научных статей, патентов. Обычный молодой доктор имеет больше академических оценок, чем Караник», — отметил Бесараб.

«То есть, — продолжил он, — академически Караник — абсолютно незначительная фигура, это будет такой свадебный, или научно-свадебный генерал».

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