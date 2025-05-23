ВСУ разбили скопление армии РФ на Курщине 1 23.05.2025, 9:31

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Удар был нанесен ракетами.

ВСУ нанесли успешные удары по скоплению военной техники и личного состава армии РФ в Льгове Курской области.

Среди оккупантов есть «двухсотые», в настоящее время враг подсчитывает потери, передает «Диалог» со ссылкой на сообщения которые публикуются в роспабликах.

Как сообщают Z-пропагандисты, позиции российской армии располагались в районе АЗС «Роснефть» на выезде из Льгова. Вероятно, оккупанты находились в здании магазина запчастей для КамАЗов, расположенном поблизости.

Как утверждают некоторые Z-военкоры, всего было три прилета. По их словам, ВСУ использовали «какие-то мощные ракеты». Другие пропагандисты сообщают, что удар, предварительно, наносился из РСЗО HIMARS. Местные паблики пишут, что в городе было очень шумно.

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