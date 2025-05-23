«Любые доллары — и «старые», и «новые» — поменять очень сложно» 23.05.2025, 9:33

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Фото: AP

Белорусы рассказали о проблемах в обменниках.

Недавно глава Нацбанка Роман Головченко рассказал, что белорусы считают все в долларах по привычке. Он уверен, что скоро население от нее избавится, а политика девалютизации уже приносит свои плоды. Тем временем курс доллара в мае снизился, а эпопея со «старыми» и «новыми» долларами продолжается.

Одна из белорусок делится: «Недавно одолжила у знакомых сумму в долларах нового образца, вернуть сказали тоже новыми». «Салідарнасць» спросила у белорусов внутри страны, следят ли они за курсом доллара и в какой валюте хранят «подушку безопасности». (Все имена собеседников изменены).

«Я как-то менял две купюры, одну взяли, другую — нет»

— Естественно слежу за курсом, и постоянно. У нас хоть расчеты в долларах запрещены, но все равно цены на недвижимость, машины, запчасти и прочее эквивалентны доллару, — рассказывает Игорь. — И накопления тоже храню в долларах. Иногда меняю евро. Собственно, любая валюта, только не белорусский рубль.

Сейчас курс доллара упал, это меня радует. Если получаешь зарплату в белорусских рублях, значит, сможешь больше купить долларов. В последнее время меняю через банкомат. За одну операцию можно купить 100-200$. Купюры в этих банкоматах в идеальном состоянии — без грязи и порванных уголков. Это сейчас важно, потому что любые доллары — и «старые», и «новые» поменять очень сложно.

Нацбанк прописал требования, по которым многие купюры просто не принимают. Я как-то менял две купюры, одну взяли, другую — нет.

Говорят: «Замените ее». Я думаю: у меня их что, 50 штук? В другом банке приняли, хотя тоже пристально рассматривали.

Требования едины, но я думаю, что здесь больше срабатывает страх кассиров — боятся брать на себя ответственность. Знаю, что сейчас многие берут чеки в банках, потому что, бывает, сегодня покупаешь доллары в банке, а завтра эту же купюру уже не принимают — мол, «неплатежеспособная». Не знаю, есть ли смысл брать эти чеки, потому что номер банкноты там все равно не прописан, но некоторые перестраховываются.

Перестанут ли белорусы считать или сберегать в долларах? Я думаю, нет. Нам уже лет 20 говорят, что вот-вот мы уйдем от этого. Куда не посмотри — все эквивалентно доллару или евро. Та же растаможка в евро — а почему не в рублях или юанях?

«Банкноты нового образца к нам не завозят, а если покупать старые, то потом могут быть вопросы с обменом»

Мария тоже постоянно следит за курсом доллара.

— У меня оплата репетитора по английскому привязана к доллару, так что радует, что в последнее время он подешевел и я плачу меньше. А вот мой муж получает зарплату в евро, который тоже дешевеет, и это уже, конечно, не радует.

При этом иногда женщина меняет доллары на белорусские рубли. По ее словам, доллары старого образца банки меняют, но если есть потёртости или грязь, то берут комиссию.

— Накопленные деньги у нас в долларах, евро, немного в злотых. Но сейчас я доллары не покупаю — банкноты нового образца к нам не завозят, а если покупать старые, то потом могут быть вопросы с обменом.

К тому же евро мне сейчас нужнее. Например, для поездок за границу. Рассчитываться белорусской карточкой в других странах невыгодно, потому что многие банки вводят комиссию даже для валютных карт.

Родители покупают евро, причем иногда через родственников, которые ездят в Европу, просят обменять старые на новые.

«В 9 утра захожу на сайт и мониторю курс валют»

Егор следит за курсом доллара ежедневно.

— Уже выработалась привычка — в 9 утра захожу на сайт и мониторю курс валют. Я не верю в наш рубль, поэтому все накопленные средства у меня и у многих знакомых в долларах. В них же прикидываю все цены — начиная от еды и заканчивая квартирой.

Доллары не меняю, поэтому не могу сказать, как сейчас с обменом старого образца. Но многие знакомые, в том числе те, которые работают в банках, говорят, что это проблематично.

«Последний раз я покупала доллары в марте, и новых купюр не было»

Ирина, в отличие от предыдущих собеседников, за курсом не следит:

— Деньги откладываю в белорусских рублях, потому что это небольшие суммы. Не вижу смысла их обменивать. Но среди знакомых большинство откладывает в долларах, причем стараются купить именно нового образца.

А еще я один раз наблюдала в банке такую ситуацию: мужчина поменял доллары на белорусские рубли, а после него, наоборот, хотели доллары купить. Но ему ответили: долларов нет. Получается, что в банках их собирают и неохотно продают.

Анастасия тоже откладывает в белорусских рублях, но временно:

— Я слежу за курсом. Сейчас он опустился до трех рублей, поэтому пока что не меняю рубли в доллары. Хочу избежать ситуации, если он вдруг станет еще больше дешеветь. Последний раз я покупала доллары в марте, и новых купюр не было. Меняю тоже периодически — последний раз старого образца приняли, но очень пристально рассматривали.

А Ирина откладывает сразу в трех валютах: белорусских, долларах и евро.

— Я за курсом не слежу. Когда надо, просто покупаю. Обычно по 100-200 долларов или евро. В последнее время только евро: с долларами, во-первых, сейчас проблемы, во-вторых, для поездок за границу мне больше подходят евро.

Я бы уже, может, больше откладывала в белорусских. Но доллары тоже нужны. Например, когда чиним машину, то рассчитываться просят в долларах. Если покупать машину, то это тоже доллары.

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