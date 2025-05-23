Украина атаковала Россию беспилотниками двое с половиной суток подряд 1 23.05.2025, 9:44

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В РФ сообщили о более 750 БПЛА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали самую затяжную и массированную атаку беспилотников на российские регионы после отказа Путина от прекращения огня. Начавшаяся вечером 20 мая, атака украинских дронов продолжалась почти непрерывно до утра 23 мая, пишет The Moscow Times.

Согласно официальным отчетам Минобороны РФ, за это время дежурными средства противовоздушной обороны (ПВО) было сбито в общей сложности 756 беспилотников самолетного типа. В частности, с 20 часов по московскому времени 20 мая до 8 утра 22 мая было уничтожено 485 дронов, с 8 утра до 20 часов 22 мая — 159, а после этого времени до 7 утра 23 мая — еще 112.

Под ударами оказались 15 регионов России и оккупированный Крым. Больше всего беспилотников было сбито над Орловской (197 штук), Курской (185) и Московской (109) областями. Во время атак временно прекращали принимать и выпускать самолеты аэропорты Владимира, Калуги, Костромы, Тамбова, Ярославля, Иванова, Самары, Нижнего Новгорода, а также московские Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Были задержаны сотни авиарейсов, а многим пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки. Также в шести регионах ограничили работу мобильного интернета. На такую меру пошли в Тульской, Липецкой, Воронежской, Владимирской, Орловской и Ивановской областях. Местные власти попросили жителей «отнестись с пониманием» к этому.

В ходе массированного налета украинские беспилотники ударили как минимум по двум важным для военно-промышленного комплекса предприятиям: по Болховскому заводу полупроводниковых приборов (АО «БЗПП») в Орловской области, который производит микроэлектронику для армии, и заводу «Энергия» в Липецкой области, специализирующемуся на выпуске аккумуляторов для беспилотников, ракет и авиации.

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