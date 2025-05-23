Польша возводит новый барьер на границе с Беларусью 2 23.05.2025, 9:49

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На этот раз — по реке.

Польша начала возведение электронных барьеров на водных участках своих рубежей.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации соседней страны Томаш Семоняк.

Заграждение устанавливают вдоль реки Буг, которая на длинном участке идет по границе с Беларусью.

«На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве ведутся работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг», – пишет Семоняк в X.

По его словам, все будет готово к 20 июля, а нужно это для усиления безопасности рубежей.

Уточняется, что электронное заграждение по водной части включает около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения и специальные датчики, которые могут обнаружить разные объекты.

К слову, до этого аналогичную систему возвели на водных участках в приграничье в Подляском воеводстве.

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