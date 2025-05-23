Администрация Трампа запретила Гарварду учить иностранных студентов 4 23.05.2025, 9:56

Почти треть студентов элитного вуза – иностранцы.

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила Гарвардскому университету право зачислять граждан других стран и заставляет нынешних иностранных студентов переводиться в другие учебные заведения или терять свой легальный статус. Гарвард считает это решение незаконным и вредным. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

В письме к университету Ноем обвинила университет в «разжигании насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая» и предоставила Гарварду «возможность» восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов информацию об иностранных студентах. В частности, видео и аудиозаписями их протестной деятельности за последние пять лет.

Гарвард назвал действия правительства незаконными и вредными.

Согласно статистике университета, в 2024-2025 учебном году в Гарварде обучалось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся.

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