закрыть
23 мая 2025, пятница, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Администрация Трампа запретила Гарварду учить иностранных студентов

4
  • 23.05.2025, 9:56
Администрация Трампа запретила Гарварду учить иностранных студентов

Почти треть студентов элитного вуза – иностранцы.

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила Гарвардскому университету право зачислять граждан других стран и заставляет нынешних иностранных студентов переводиться в другие учебные заведения или терять свой легальный статус. Гарвард считает это решение незаконным и вредным. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

В письме к университету Ноем обвинила университет в «разжигании насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая» и предоставила Гарварду «возможность» восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов информацию об иностранных студентах. В частности, видео и аудиозаписями их протестной деятельности за последние пять лет.

Гарвард назвал действия правительства незаконными и вредными.

Согласно статистике университета, в 2024-2025 учебном году в Гарварде обучалось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько