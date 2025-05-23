Итальянский суперкар-кроссовер стал самым мощным авто в мире 23.05.2025, 10:07

Авто получило двигатель мощностью более 2000 сил.

Итальянская компания Giamaro Automobili презентовала суперкар повышенной проходимости Albor. Авто получило двигатель мощностью более 2000 сил.

О самом мощном авто в мире рассказали на сайте Motor1.

Новый Giamaro Albor — более эксклюзивный аналог Lamborghini Huracan Sterrato. Авто сочетает в себе черты суперкара и кроссовера.

Giamaro Albor отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт как у суперкаров. В то же время, у него высокий клиренс, шины как у кроссоверов и выраженный защитный обвес. Авто имеет немало воздухозаборников спереди, на боковинах и крыше. Привлекают к себе внимание и расширенные крылья и тоненькие диодные фары.

В основе Giamaro Albor лежит карбоновый монокок. Двигатель V12 изготовили из сплавов, которые используют в «Формуле-1».

Этот 7,0-литровый мотор с четырьмя турбинами разработал создатель двигателя Bugatti EB110 Лорис Бикоччи. Отдача составляет 2128 л. с. при 9000 об/мин и 2000 Н∙м, то есть Giamaro Albor станет самым мощным авто в мире.

При необходимости мощность можно ограничить на 394, 789 или 1648 сил. Модель предложат с 7-ступенчатыми механической или роботизированной КПП.

Новый Giamaro Albor планируют производить с 2027 года. Ежегодно собираются выпускать по 30 авто ежегодно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com