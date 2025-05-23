Politico: Европа должна «обессилить» Россию 1 23.05.2025, 10:12

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Через действия на море, информационном фронте и глобальной арене.

Европейский Союз должен перейти от пассивной обороны к активному противодействию России, чтобы уменьшить ее способность вредить европейским интересам. Об этом пишет директор Института исследований безопасности ЕС Стивен Эвертс для Politico.

«Европа не бессильна - она просто недостаточно задействована», - отмечает Эвертс.

По его мнению, пришло время перейти к стратегии «обессиливания» России - то есть системного ослабления ее возможностей влиять на безопасность и стабильность в Европе.

Москва ежедневно вредит европейским интересам - не только в контексте войны против Украины, но и через дестабилизацию других регионов, вмешательство во внутренние дела европейских демократий, поддержку авторитарных режимов и развертывание гибридной войны. При этом, несмотря на экономическое и демографическое ослабление, Россия сохраняет способность действовать гибко и агрессивно.

Одним из первоочередных шагов для ЕС, по мнению Эвертса, должна стать борьба с «теневым флотом» - танкерами, которые перевозят российскую нефть через европейские воды, обходя санкции. Эксперты предлагают конфисковывать такие суда или заставлять их покидать воды ЕС, если те не имеют страховки или представляют экологическую угрозу.

«Речь идет не об эскалации, а о правоприменении. Это законно, эффективно и ударит по гибридной тактике России», - отмечает автор.

Отдельно обращается внимание на необходимость эффективного сдерживания России, в частности - усиление военной помощи Украине без предварительного анонсирования решений, которые может использовать Кремль в своей пропаганде.

Не менее важным направлением является противодействие нарративам Москвы. Российская информационная война, хоть и дешевая, остается эффективной, подрывая доверие и провоцируя раздор. В то же время реакция ЕС - фрагментарная и осторожная. В отчете предлагается масштабировать инициативы вроде EUvsDisinfo, поддерживать независимые медиа в уязвимых регионах и говорить понятным языком об универсальных ценностях - суверенитете, демократии, самоопределении.

Ключевыми также являются региональные действия. На Балканах - поддержка реформаторов, в Южном Средиземноморье - сотрудничество с Турцией. В Африке - реальные инвестиции в инфраструктуру и образование, а в Индо-Тихоокеанском регионе - работа над общими вызовами: кибербезопасность, ИИ, чистые технологии.

«Кремль уже играет в эту игру. ЕС пора играть лучше», - резюмирует Эвертс.

Европе не нужно ждать консенсуса или глобальных саммитов, чтобы действовать. Она имеет все ресурсы - экономические, дипломатические, безопасности. Осталось только решительно использовать их, чтобы лишить Кремль влияния, к которому он так привык.

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