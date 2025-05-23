Скот в политике не участвует 9 Ирина Халип

23.05.2025, 10:30

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Ирина Халип

Стадо – оно и в Африке стадо.

«Прозападная ориентация Макея существует только в головах белорусских аналитиков», - до сих пор помню чей-то весьма остроумный комментарий под статьей, где всерьез утверждалось, что в существующей власти есть сильное европейское лобби. Просто все эти лобби-богатыри будто бы ждут своего часа, чтобы потом вмиг обрушить диктатуру и увести народ в светлое будущее.

Макея уже нет на свете, но попытки журналистов и политологов искать черную кошку в темной комнате не прекращаются. Так, наверное, заложники «Норд-Оста» шепотом обсуждали террористов и определяли, что некоторые из них уж точно цивилизованные и добрые люди: в туалет водят и воду дают. Заложников понять можно: когда твоя жизнь висит на волоске, а любое неосторожное движение может привести к смерти, поневоле будешь искать проявления человечности в террористах. Но находящиеся в безопасности люди, не голодающие и не живущие под мостом, а находящиеся во вполне комфортных условиях и при этом с жадностью ищущие европейское лобби среди лукашенковских болванчиков, - зрелище убогое.

Умер Макей – значит, будем надеяться на Петкевич: на народ ведь никакой надежды нет. Уж Петкевич-то точно сейчас как восстановит отношения с Европой и Америкой, как убедит Лукашенко в преимуществах западной цивилизации, как добьется освобождения политзаключенных в обмен на снятие санкций! Она же такая западная-презападная, она в Америке жила, она знает, что такое small talk. А еще там, в Нью-Йорке, ее научили здороваться в лифте и пользоваться ножом и вилкой. И вот Петкевич из Америки, да в фирменных шмотках, да обучившаяся искусству использования салфеток, – и прямо в администрацию. Теперь-то заживем, конечно.

Вот и вчера в глазах рябило от частоты заголовков с обсуждением того, что означает для государственной политики перевод Петкевич из администрации в правительство, а Караника из правительства в Академию наук. И всерьез ведь дискутируют: что в этих перемещениях самое важное? насколько оплошала перед Лукашенко Петкевич, что ее с ключевой должности пинком под зад вытолкнули в «социалочку»? кто тут главное действующее лицо интриги – Петкевич или Караник? и что теперь будет с родиной?

Точно так же горячо обсуждали будущее родины и возможные изменения после смерти Макея и назначения нового министра. Потом – после назначения Петкевич в администрацию. Ничего, разумеется, не менялось, кроме разве что цен, но дискуссии были серьезными. Иногда вообще создается впечатление, что белорусские медиа готовы платить Лукашенко зарплату – специально для того, чтобы он время от времени двигал свои пешки туда-сюда, давая возможность заполнять информационное пространство.

Но даже он знает: никакого вектора, ориентации, взглядов у пешек нет. И наделять их несуществующими качествами глупо и непрофессионально. Академией наук может управлять хоть Караник, хоть Балаба. Петкевич с Караевым тоже на одно лицо и впишутся в любую должность – от министра культуры до начальника колонии. Кочанову с Массандрой можно легко поменять местами, и все будет по-прежнему. Сдвинь всех на одну клетку вправо или влево – никто и не заметит. Среди них нет ферзей и королей, даже слонов нет – это просто набор пешек, которые не участвуют в игре. Их просто двигают туда-сюда, чтобы не расслаблялись и не забывали, кто их хозяин.

Так что рассуждать о степени их значимости или тайных политических взглядах – занятие совершенно бессмысленное. Это все равно что день за днем сидеть на краю деревни, следя за стадом, которое отправляется на пастбище, а потом вещать в эфирах и писать в колонках: «Сегодня первой шла пятнистая корова. А вчера она шла второй. Значит, теперь ее влияние в стаде усилилось, и она участвует в принятии решений, заняв ключевую позицию». Глупо звучит, правда? Совсем как рассуждения аналитиков после очередных лукашенковских назначений. Стадо – оно и в Африке стадо.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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