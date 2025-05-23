США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 1 23.05.2025, 10:32

Несмотря на споры вокруг «красных линий».

Иранские и американские представители в пятницу, 23 мая, в Риме проведут новый раунд переговоров по ядерным вопросам, несмотря на предупреждение верховного лидера Ирана о том, что заключение нового соглашения может провалиться на фоне спора вокруг «красных линий», сообщает Reuters.

Ставки высоки для обеих сторон. Президент США Дональд Трамп хочет ограничить ядерную программу Тегерана, ведь получение Ираном ядерного оружия рискует спровоцировать региональную гонку вооружений. Тегеран, со своей стороны, хочет избавиться от разрушительных санкций Штатов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф проведут пятый раунд переговоров при посредничестве Омана, несмотря на то, что и Вашингтон, и Тегеран публично занимают жесткую позицию относительно обогащения урана.

Тегеран настаивает на том, что переговоры - «непрямые», но американцы утверждают, что переговоры, включая предыдущий раунд 11 мая в Омане, были «прямыми и непрямыми».

И Тегеран, и Вашингтон заявили, что предпочитают дипломатические методы урегулирования «ядерного спора», но взгляды сторон по ряду «красных линий» расходятся. Чтобы заключить соглашение и избежать потенциального военного конфликта им придется решить спорные вопросы.

Государственный секретарь США Марко Рубио на днях заявлял, что Вашингтон работает над достижением соглашения, которое позволило бы Ирану сохранить гражданскую ядерную программу, но не обогащать уран. Рубио признал: достичь такого соглашения будет непросто.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, за которым остается ключевое слово в государственных делах Тегерана, отверг требования Вашингтона об отказе от обогащения урана, предупредив, что переговоры вряд ли принесут результаты.

Среди остающихся камней преткновения - отказ Тегерана вывезти все свои запасы высокообогащенного урана за границу или обсуждать свою программу баллистических ракет.

Иран говорит, что готов принять определенные ограничения на обогащение урана, но требует надежных гарантий того, что Вашингтон не откажется от будущей ядерной сделки. Трамп, который с февраля возобновил кампанию «максимального давления» на Тегеран, вывел США из ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью другими государствами во время своего первого срока в Белом доме, возобновив широкие американские санкции против Тегерана. Иран ответил расширением ядерной программы.

Цена провала переговоров может быть высокой. Хотя Тегеран утверждает, что его ядерная программа предусматривает исключительно мирные цели, давний враг Ирана - Израиль, заявил, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. СМИ писали, что Израиль готовит потенциальные удары по иранским ядерным объектам, если переговоры Штатов и Тегерана потерпят неудачу. Также, по данным СМИ, у Ирана нет четкого плана действий на случай, если переговоры с США и достижение нового ядерного соглашения провалятся.

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