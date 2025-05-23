10 самых необычных танков времен Холодной войны 23.05.2025, 10:47

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Инженеры искали нестандартные решения в условиях глобального противостояния.

Танки, с момента их появления в Первую мировую войну, сыграли ключевую роль на поле боя, пишет издание Slashgear (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на распространение ядерного оружия, в эпоху Холодной войны (1947–1991) танки оставались важнейшим элементом обороны и нападения, особенно на фоне постоянной угрозы глобального конфликта между США и СССР.

Ниже — 10 самых интересных и необычных танков, созданных в это время:

1. Archer (Великобритания)

Уникальный танк с пушкой, установленной задом наперед. Разработан на базе танка Valentine. Использовался в Суэцком кризисе 1956 года.

2. M67 Zippo (США)

Огнеметный танк, использовавшийся во Вьетнаме. Визуально напоминал обычный танк, но вместо пушки имел мощный огнемет, способный устрашать противника.

3. Stridsvagn 103 (Швеция)

Безбашенный танк с фиксированной пушкой. Прицеливался за счет движения всего корпуса. Отличался низким профилем и высокой скоростью.

4. M60A2 Starship (США)

Танк с необычным 152-мм орудием, способным стрелять как обычными снарядами, так и ракетами. Отличался технологичностью, но оказался ненадежным.

5. T95 (США)

Экспериментальный танк с композитной броней и лазерным дальномером — предшественник системы наведения M1 Abrams.

6. Chrysler TV-8 (США)

Танк с огромной яйцеобразной башней, где размещались и экипаж, и двигатель. Управлялся через камеры. До производства не дошел.

7. Объект 279 (СССР)

Советский танк с четырьмя гусеницами и обтекаемым корпусом, спроектированный для выживания в условиях ядерного взрыва.

8. 1К17 «Сжатие» (СССР)

Лазерный танк, способный выводить из строя электронику и ослеплять врагов. Не был принят на вооружение после распада СССР.

9. M-V-Yoh (США)

Экспериментальный танк с уникальными технологиями, такими как колеблющаяся башня и узкие гусеницы. Остался прототипом.

10. Lockheed/Forsyth Tank (США)

Двухсекционный танк с оригинальной броней и независимыми двигателями. Победил в конкурсе, но в серию не пошел.

Танки, как и большинство других транспортных средств, проектируются как автономные боевые единицы. Все, что нужно экипажу, обычно размещается внутри машины — или в навесных контейнерах, в зависимости от модели.

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