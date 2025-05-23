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«Утром купил доллары, вечером уже не сдать»

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  • 23.05.2025, 10:43
  • 2,692
«Утром купил доллары, вечером уже не сдать»

Изменятся ли правила в обменниках и что банки делают с «плохой» валютой.

Более года назад банки начали принимать доллары и евро с небольшими повреждениями — по идее, обмен валюты для людей упростили. Но на практике у некоторых белорусов все равно возникли сложности, пишет onliner.by.

Клиенты пытались сдать заначку, а работники банков находили на купюрах плесень после хранения дома, странные штампы и печати, признаки стирки — и отказывались принимать такие банкноты. Будут ли менять правила и можно ли обжаловать отказ банка? Onliner.by задал наболевшие вопросы Ассоциации белорусских банков.

Какие правила действуют сейчас

С 1 февраля 2024 года заработала новая редакция единого перечня признаков платежеспособности валюты. Если говорить просто, для поврежденных купюр ввели определенные послабления. Появилась возможность обменять банкноты с небольшими повреждениями, которые ранее в обменниках могли не принимать.

Тогда в Ассоциации белорусских банков объясняли, почему назрели изменения: новых банкнот в обращении не планировалось, качество наличных ухудшалось, а возможности вывезти такие купюры в зарубежные банки были ограничены.

В результате поврежденная валюта просто оседала в белорусских банках, а у физических лиц была возможность вывезти такие банкноты за границу, обменять их там или просто потратить.

Что пошло не так

Изменения вводились, чтобы появилась возможность менять валюту с минимальными дефектами, и правила в банках были не такими строгими. В реальной жизни люди могли столкнуться с тем, что при обмене крупной суммы находились неплатежные банкноты: деньги настоящие, но есть повреждения, из-за которых в оборот их не примут.

Ранее белорусские банки вывозили такие купюры за границу, а в начале 2022 года эта опция стала недоступна.

«Доллары в стране стареют», — начали замечать читатели. «Утром купил доллары, вечером уже не сдать», — жалуются другие.

«Регулярно сталкиваюсь с таким. Одни обменники выдают доллары, другие отказываются их принимать, — написал Юрий. — Раньше такого не было. И в целом есть ощущение, что качество банкнот стало хуже со временем и что они у нас не обновляются»

При этом читатель выделяет и другую особенность: всегда находится обменник, где без вопросов примут купюру, которую не хотели брать в другом месте.

Конечно, у этого есть своя цена: иногда нужно обойти несколько обменников, а где-то ещё и попросят заплатить комиссию за обмен старой валюты.

С ним соглашается еще один читатель, Тимофей: правила в банках вроде бы одинаковые, но иногда приходится побегать по обменникам.

«Недавно нужно было конвертировать евро в доллары. Для этого я выбрал один из банков в Могилёве, — описывает свою ситуацию мужчина. — Из суммы в €2800 забраковали €900 (номиналом €500, €100, €50): мол, плесень и так далее. Решил, что ничего страшного: периодически бываю в Европе, обменяю их там. А потом потребовались еще доллары. Обратился в другой банк (они принимают валюту на инкассо), сроки не порадовали: оказывается, купюры отправляют куда-то на проверку, ожидание до шести месяцев. Закинул объявление в телеграм — чат, один спекулянт предложил 250 рублей за сотню (обмен валюты между физическими лицами в Беларуси запрещен)…

В общем, решил перехватить у знакомого, правда, в «рублях». Когда приехал в банк менять их на доллары, решил попробовать конвертировать свои евро. И что вы думаете? В первом же месте с €900 мне обменяли €600. Затем я попробовал удачу в других банках, результат — с €900 я конвертировал €700. Причём по оставшимся €200 в разных отделениях признаки, почему не хотят принимать валюту, расходились…»

Подобной историей поделился Евгений.

«По работе несколько раз сталкивался с проблемой приёма наличных долларов. Там действительно много субъективного — иногда бывает довольно абсурдно, когда деньги не принимались назад этим же банком, который их выдал, а через день принимались без проблем в той же кассе».

После разговора с кассирами Евгений сделал вывод, что чек об операции в любом случае стоит сохранять: номера купюр, которые привозят с утра в кассу, есть в базе банка, так что у него есть техническая возможность убедиться, что купюры выдал именно он. Купюры, которые сдали в банк в течение дня, по номерам уже не фиксируются.

Будут ли менять правила?

С этим вопросом мы обратились в Ассоциацию белорусских банков. Напомним, соглашение об использовании в работе единого перечня признаков платежеспособности банкнот в иностранной валюте заключено между банками, НКФА и Ассоциацией. Поэтому у банков одинаковые подходы к оценке повреждений.

— Представители банков по инициативе ассоциации рассматривают возможные изменения в Единый перечень платежеспособности банкнот в иностранной валюте не реже чем два раза в год.

Банки обсуждают наиболее частые вопросы, которые возникают при применении на практике действующего перечня, и высказывают мнение о необходимости внесения в него изменений с учётом требований зарубежных банков или банков-корреспондентов, с которыми заключены соответствующие договоры по банкнотным сделкам.

Как упоминалось выше, предыдущий раз перечень изменялся в феврале 2024 года. Похоже, что в самое ближайшее время корректировок не будет, обменники будут работать по текущим правилам.

— Сейчас принято решение продолжить использование перечня в текущей редакции, — отметили в ассоциации.

А что с жалобами клиентов?

В редакцию периодически приходят истории читателей. Например, клиентка думала, что покупает идеальные доллары, — оказалось, это не так. Или банкомат выдаёт такую валюту, которую потом не так просто сдать в отделении банка.

В Ассоциации белорусских банков говорят, что знакомы со случаями, когда клиенты жаловались на обменные операции в банках.

— Безусловно, анализ обращений принимается во внимание при решении, вносить ли изменения в Единый перечень. Любой банк, проводя анализ поступивших обращений граждан, может инициировать изменение единого перечня. Если в банке не хотят принимать купюры, такой отказ можно обжаловать.

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