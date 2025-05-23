В Беларуси на сегодня объявлено штормовое предупреждение
- 23.05.2025, 10:52
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Возможны даже смерчи.
Белгидромет объявил на 23 мая штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, грозами и ветром с порывами до 15–20 м/с.
МЧС предупреждает, что возможны повреждения линий связи и электропередач, перепады с энергоснабжением, падение деревьев, возникновение пожаров, подтопление отдельных домов и дорог.
На севере и в центре Беларуси возможны даже смерчи: Европейская служба предсказания штормов ESTOFEX дает около 5% вероятности серьезных торнадо, града, порывов ветра и дождей.
На большей части Беларуси 23 мая прогнозируют дожди, температуру днем от +12 °С по северо-западу до +26 по юго-востоку.
Утром 23 мая фронт над Гродно, идет на восток. В полдень грозу прогнозируют в Минске, к вечеру она должна дойти до Борисова, может зацепить Витебск, но вряд ли зайдет дальше Орши, Бобруйска и Мозыря. Гроза также должна обойти Барановичи.
На 24 мая прогнозируют преобладающую облачность, дожди на большей части страны, местами – сильные, в отдельных районах грозы, во многих – сильный порывистый ветер. 25 мая – облачно с прояснениями, дожди преимущественно кратковременные и на юго-востоке, но местами снова сильные дожди и грозы. Разница в температурах сохранится: на северо-западе холоднее, на юго-востоке теплее.
По предварительным прогнозам, дожди могут быть в ближайшие 10 дней, разве что в воскресенье может быть сухо в Бресте и Гродно, в субботу и воскресенье в Гомеле.