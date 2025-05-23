закрыть
23 мая 2025, пятница, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фейковый «журналист» пытался пробиться к Андрею Макаревичу

5
  • 23.05.2025, 11:01
  • 4,518
Фейковый «журналист» пытался пробиться к Андрею Макаревичу
Андрей Макаревич

Подозреваемых депортировали из Израиля.

Полиция Израиля задержала двух людей, которые подозреваются за незаконную выдачу себя за журналиста УНИАН и с поддельным удостоверением пытались пробиться к российскому музыканту Андрею Макаревичу. Как оказалось, эти люди не являются гражданами Израиля, поэтому они вынуждены покинуть страну, сообщает unian.net.

«Свежие утренние новости: псевдоукраинский «журналист» Роман Скиба с подельником были арестованы израильской полицией и депортированы... Нет, не в Украину. В Россию. Оперативно», - написал музыкант на своей странице в Facebook.

Недавно мужчина, выдающий себя за «журналиста» УНИАН связался с супругой Макаревича - Эйнат Кляйн и заявил, что готовит материал для рубрики «Туризм» о необычных местах Израиля и о людях, «создающих уникальные семейные проекты». Поэтому он хотел сделать интервью с Макаревичем и расспросить о его винном бизнесе.

После того как Эйнат попросила удостоверение, она увидела, что оно фейковое, так как в нем были ошибки в названии агентства, в котором якобы работает этот «журналист».

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий сообщил, что такого человека как Роман Скиба в штате нет. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев