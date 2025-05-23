Фейковый «журналист» пытался пробиться к Андрею Макаревичу 5 23.05.2025, 11:01

4,518

Андрей Макаревич

Подозреваемых депортировали из Израиля.

Полиция Израиля задержала двух людей, которые подозреваются за незаконную выдачу себя за журналиста УНИАН и с поддельным удостоверением пытались пробиться к российскому музыканту Андрею Макаревичу. Как оказалось, эти люди не являются гражданами Израиля, поэтому они вынуждены покинуть страну, сообщает unian.net.

«Свежие утренние новости: псевдоукраинский «журналист» Роман Скиба с подельником были арестованы израильской полицией и депортированы... Нет, не в Украину. В Россию. Оперативно», - написал музыкант на своей странице в Facebook.

Недавно мужчина, выдающий себя за «журналиста» УНИАН связался с супругой Макаревича - Эйнат Кляйн и заявил, что готовит материал для рубрики «Туризм» о необычных местах Израиля и о людях, «создающих уникальные семейные проекты». Поэтому он хотел сделать интервью с Макаревичем и расспросить о его винном бизнесе.

После того как Эйнат попросила удостоверение, она увидела, что оно фейковое, так как в нем были ошибки в названии агентства, в котором якобы работает этот «журналист».

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий сообщил, что такого человека как Роман Скиба в штате нет. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com