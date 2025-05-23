Фейковый «журналист» пытался пробиться к Андрею Макаревичу

Фейковый «журналист» пытался пробиться к Андрею Макаревичу5
- 23.05.2025, 11:01
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Подозреваемых депортировали из Израиля.
Полиция Израиля задержала двух людей, которые подозреваются за незаконную выдачу себя за журналиста УНИАН и с поддельным удостоверением пытались пробиться к российскому музыканту Андрею Макаревичу. Как оказалось, эти люди не являются гражданами Израиля, поэтому они вынуждены покинуть страну, сообщает unian.net.
«Свежие утренние новости: псевдоукраинский «журналист» Роман Скиба с подельником были арестованы израильской полицией и депортированы... Нет, не в Украину. В Россию. Оперативно», - написал музыкант на своей странице в Facebook.
Недавно мужчина, выдающий себя за «журналиста» УНИАН связался с супругой Макаревича - Эйнат Кляйн и заявил, что готовит материал для рубрики «Туризм» о необычных местах Израиля и о людях, «создающих уникальные семейные проекты». Поэтому он хотел сделать интервью с Макаревичем и расспросить о его винном бизнесе.
После того как Эйнат попросила удостоверение, она увидела, что оно фейковое, так как в нем были ошибки в названии агентства, в котором якобы работает этот «журналист».
Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий сообщил, что такого человека как Роман Скиба в штате нет. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника.