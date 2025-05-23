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Ученые рассказали, какой современный язык является самым молодым

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  • 23.05.2025, 11:08
  • 2,968
Ученые рассказали, какой современный язык является самым молодым
Фото: favorita1987/Shutterstock

Вы вряд ли догадаетесь.

Человеческий язык в современном его виде появился около 150 тысяч лет назад. Однако, очевидно, что на этом процесс не остановился. Язык эволюционировал, подстраивался под новые реалии и разделялся на группы с совершенно непохожими между собой отдельными языками. Сегодня в мире существуют тысячи самобытных языков: какие-то - старые, другие - молодые. Но какой из них самый молодой?

Научный вестник IFL-Science отмечает, что ответ на этот вопрос далеко не такой однозначный. Если принимать во внимание только те языки, которые имеют хоть какой-то официальный статус, то самым молодым, вероятно, является язык африкаанс.

Он берет свое начало в 17-м веке, когда голландские переселенцы (позже известные как буры) начали колонизацию южной Африки. Со временем в результате культурного и экономического взаимодействия с коренными народами континента, другими европейцами и рабами из Восточной Азии голландский язык буров постепенно упрощался и вместе с тем поглощал отдельные слова и целые языковые конструкции из других языков. В конце концов образовался определенный лингвистический коктейль на базе голландского языка 17-го века, но со значительными изменениями.

В начале 1860-х годов были сделаны первые попытки писать на языке африкаанс, а в 1875 году было основано первое общество, которое пропагандировало африкаанс как отдельный официальный язык. В конце концов в 1925 году правительство Южной Африки официально признало африкаанс как отдельный язык, а не диалект голландского языка. В том же году он получил статус одного из официальных языков Южной Африки и остается таковым до сих пор. Считается, что сейчас языком африкаанс владеют около 9-10 миллионов человек.

Если не цепляться за официальные статусы, то самым молодым живым языком, вероятно, является «лайт вальбири» (Light Warlpiri). Это язык, который развивается в течение последних 40-50 лет в Ладжаману, отдаленной деревне на Северной территории Австралии. Считается, что на нем сейчас говорят около 350 человек.

Лайт вальбири является типичным креольским языком, основанным на английском с добавлением местных туземных слов. Со временем начала формироваться более-менее стройная грамматическая система, которая стала родным языком для жителей Ладжамана.

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