Foreign Policy: Что ждет Илона Маска дальше? 23.05.2025, 11:15

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Миллиардер постепенно отходит от «мира Трампа».

На фоне ухудшения репутации в США и охлаждения отношений с президентом США Дональдом Трампом, самый богатый человек в мире Илон Маск ищет новые пути для развития своего бизнеса. Последняя остановка — страны Персидского залива, где он надеется компенсировать потери и найти новые источники дохода, пишет американское издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Во время недавнего визита Трампа в регион, ключевым результатом стали масштабные инвестиционные соглашения на сумму $2 трлн с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Маск стал одним из главных бенефициаров этих сделок. На инвестиционном саммите в Эр-Рияде было объявлено, что спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX получил одобрение на использование в Саудовской Аравии. Кроме того, Tesla открыла в стране первые автосалоны, а стартап Neuralink, разрабатывающий чипы для вживления в мозг, сообщил о проведении первых клинических испытаний на Ближнем Востоке — в Абу-Даби.

Однако не все так гладко. Маск сталкивается с серьезным давлением в США. Его тесная связь с Трампом, включая многомиллионные пожертвования на избирательную кампанию и участие в правительственной инициативе по сокращению госрасходов (DOGE), обернулась бойкотом его компаний. Продажи Tesla упали на рекордные 13% в первом квартале 2025 года, а прибыль — более чем на 70%. Протесты и даже акты вандализма против бренда фиксируются как в Европе, так и в самих Штатах.

Интересно, что при этом за рубежом связи Маска с Трампом иногда, наоборот, играют ему на руку: по данным The Washington Post, некоторые страны пошли на одобрение Starlink под давлением администрации Трампа или в надежде укрепить отношения с Белым домом.

Но и здесь назревают перемены. Маск постепенно отходит от «мира Трампа». Его 130-дневный срок в качестве «специального госслужащего» подходит к концу, а упоминания о нем со стороны администрации и республиканцев в Конгрессе стали заметно реже. Сам Трамп не писал о Маске в социальных сетях уже более месяца.

Маск постепенно отходит от политической деятельности. Он заявил журналистам, что теперь будет приезжать в Вашингтон «раз в две недели», а на экономическом форуме в Катаре отметил, что планирует «значительно сократить» политические расходы.

«Если увижу смысл тратить деньги на политику — потрачу. Пока такого смысла не вижу», — сказал он.

Однако миллиардер пока не исчез окончательно из круга ближайших к Трампу лиц. Он присутствовал в Овальном кабинете во время непростой встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также провел встречи на Капитолийском холме и в Пентагоне.

Но даже в поездке по Заливу Маска немного затмили другие представители крупного американского бизнеса, такие как Nvidia, Amazon, Uber и OpenAI. Особенно выгодно выглядит позиция Nvidia, которая подписала соглашения о сотрудничестве в области ИИ с Саудовской Аравией и может получить значительные контракты на поставку чипов в рамках сделок Трампа.

Пока что план Маска очевиден — вернуться к бизнесу. Но насколько эффективно он сможет восстановить пошатнувшиеся позиции и спасти состояние, которое уже сократилось более чем на $60 миллиардов в этом году — вопрос остается открытым.

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