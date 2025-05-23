Опрос: венгры недовольны правлением Орбана 1 23.05.2025, 11:24

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Также зафиксированы существенные различия во взглядах между возрастными группами.

Венгерское общество кардинально разделилось во мнениях о 15-летнем пребывании премьер-министра Виктора Орбана у власти.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, приведенные Telex, пишет «Европейская правда».

Половина респондентов считают, что правительство Орбана оказало скорее или четко негативное влияние на развитие страны. В то же время 39% оценивают его правление как положительное.

Среди избирателей правящей партии «Фидес» поддержка премьера почти единодушная: 88% считают его деятельность положительной, и только 1% – очень негативной.

Противоположную картину демонстрируют избиратели оппозиционной партии «Тиса»: 87% из них оценили влияние Орбана как негативное, и только 1% – как очень положительное.

Также зафиксированы существенные различия во взглядах между возрастными группами. Только среди граждан старше 60 лет наблюдается относительное преобладание положительных оценок, тогда как почти 60% молодежи от 18 до 25 лет высказали негативное мнение об «эпохе» Орбана.

Различные взгляды прослеживаются и в вопросе состояния демократии. 40% сторонников «Фидес» полагают, что демократия в стране улучшилась, тогда как среди оппозиционных избирателей так считают лишь 2-3%. Большинство оппозиционеров уверены: ситуация ухудшилась.

Также респонденты опроса рассказали и о своем благосостоянии за время правления Орбана. 45% сторонников правящей партии «Фидес» считают, что живут лучше, чем 15 лет назад, тогда как 66% избирателей оппозиционной партии «Тиса» отметили, что их благосостояние ухудшилось.

Подобные настроения преобладают и среди избирателей других оппозиционных партий.

Большинство респондентов (65%) согласны, что правительство Орбана за это время в основном способствовало обогащению богатых, а также считают, что успех возможен только при наличии связей с властью. Даже 45% сторонников «Фидес» признают важность политических знакомств для продвижения.

В сравнении между Орбаном и оппозиционным лидером Петером Мадяром большинство считает, что последний лучше справился бы с ключевыми вопросами – борьбой с коррупцией, здравоохранением, образованием, экономическим развитием.

Орбану приписывают только сильные стороны в миграционной политике и поддержке семей.

Несмотря на это, почти 40% венгров не верят, что правительство Орбана может быть сменено демократическим путем. Впрочем, количество тех, кто верит в возможность перемен, выросло за последние пять лет – самыми оптимистичными (54%) являются избиратели партии «Тиса».

Отметим, в последние месяцы венгры протестовали против ряда решений Орбана. В частности, речь идет о законопроекте, направленном против общественных организаций и независимых СМИ.

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