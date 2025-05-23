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Власти Гродно забирают гостиницу у китайского инвестора

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  • 23.05.2025, 11:33
Власти Гродно забирают гостиницу у китайского инвестора

Нашли новых покупателей.

Власти Гродно расторгли договор с инвестором, который так и не закончил многолетнюю реконструкцию гостиницы «Гродно», и будут через суд возвращать ее в коммунальную собственность. О дальнейшей судьбе объекта во время стрима «Гродненщина. Год благоустройства» рассказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос горожан, что будет с реконструкцией гостиницы «Гродно» на улице Поповича, градоначальник отметил, что за эту работу брались частные организации, которые проявили недобросовестность.

— На сегодняшний день расторгнут инвестдоговор между корпорацией и Гродненским облисполкомом. Сейчас в судебном порядке будет рассматриваться вопрос о возврате [объекта] в коммунальную собственность. Этот процесс начат, и уже принципиальное решение принято, — сказал Андрей Хмель.

Проектом занимался китайский инвестор, пишет «Зеркало». Как уверял в прошлом году тогдашний председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, партнеры от взятых на себя обязательств не отказывались, но попросили «войти в положение», так как компания «восстанавливается на внутреннем рынке после коронавирусных ограничений» и им надо «поправить финансовое благополучие» прежде, чем вкладывать деньги в реконструкцию гродненской гостиницы.

Власти пошли навстречу китайским партнерам и продлили проект до конца 2024 года, но предупредили, что государство примет «более жесткие меры», если не будет видно «какого-то движения».

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