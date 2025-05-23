Польша рассматривает предложение Литвы присоединиться к иску против Лукашенко 2 23.05.2025, 11:47

Диктатора обвиняют в нарушении международных договоров.

Польша заранее знала, что Литва готовит иск против режима Лукашенко в Международный суд ООН. Сейчас польская сторона изучает предложение официального Вильнюса присоединиться к этому иску. Об этом говорится в официальном ответе МИД Польши на запрос «Еврорадио».

«Министерство с удовлетворением отмечает возбуждение Литвой дела против Беларуси в Международном суде. Мы отмечаем, что знали об этих планах и согласны с оценкой Литвы о грубом нарушении Беларусью международного права, включая протокол против незаконной перевозки мигрантов.

Польское Министерство иностранных дел внимательно рассматривает предложение Литвы в контексте возможного участия нашей страны в рассмотрении», — говорится в ответе МИД.

19 мая Литва подала в Международный суд ООН иск против Беларуси за организацию миграционного кризиса на границе. Официальный Вильнюс обвиняет режим Лукашенко в нарушении международных договоров, включая протокол против незаконного ввоза мигрантов. Позже литовский президент Гитанас Науседа предложил странам региона, пострадавшим от миграционного кризиса, присоединиться к иску.

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