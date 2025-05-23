Рубио подталкивает США к новым санкциям против РФ 23.05.2025, 11:49

Против выступает Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио убеждает президента Дональда Трампа ввести санкции против России на фоне срыва переговоров по прекращению огня в Украине. Впрочем, американский лидер пока уклоняется, пишет New Lines Magazine со ссылкой на источники.

20 мая Рубио выступил перед Комитетом Сената по международным отношениям, который он когда-то возглавлял. Когда его расспрашивали об уступках администрации Трампа России, госсекретарь отметил, что санкции США не были сняты, а американское оружие и разведывательные данные продолжают поступать в Украину, за исключением недельной паузы в марте.

Как пишет издание, Рубио мог бы добавить, что важнейшие санкции в отношении энергетического и банковского секторов России, с юридической точки зрения, не могут быть сняты без согласия Конгресса. Впрочем, он опустил эту деталь.

Источник, близкий к госсекретарю, сообщил на условиях анонимности:

«Обратите внимание, как Рубио почти каждый день упоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект (о новых санкциях в отношении России сенатора Линдси Грэма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой».

Однако Трамп неохотно идет на введение дополнительных санкций США, хотя, как сообщала газета The Wall Street Journal, он наконец признал европейцам, что Путин не желает прекращать войну, потому что считает, что выиграет ее.

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