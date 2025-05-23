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Личный позор Путина

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 23.05.2025, 12:04
  • 9,890
Личный позор Путина

Друг «оказался» вором.

Продление полномочий Шойгу в Совбезе — окончательные похороны его политической фигуры. Когда в Минобороны начались антикоррупционные разбирательства, тувинца экстренно убрали с радаров. Не сел он только потому, что это был бы позор лично для Путина. Друг «оказался» вором.

И вот уже год о Шойгу почти ничего не слышно. Даже на Парад Победы его не пригласили. Чтобы общие планы не портил. Остается заключить, что Шойгу официально попал в «касту неприкасаемых» внутри элит РФ. Там ему место занял Рогозин.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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